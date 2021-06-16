Duy Mạnh tố bị một ca sĩ 'gài bẫy' lại còn ẩn ý cộng đồng 'Em chưa biết nội bộ lý do bên trong đâu'?

Hậu trường 16/06/2021 07:45

Khi được CĐM "thăm dò" về ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, nam ca sĩ không ngần ngại mà trả lời "tuốt tuồn tuột" quan điểm cá nhân.

Những ngày gần đây, cái tên Phi Nhung, Hồ Văn Cường tràn ngập trên MXH bời các thông tin liên quan đến mối quan hệ mẹ con không mấy tốt đẹp. Trong đó, nổi cộm là chuyện nữ ca sĩ hải ngoại bị tố chèn ép, bóc lột, thậm chí là "ăn chặn" tiền cát xê của con trai nuôi. Liên quan đến vụ ồn ào này, nhiều người nhớ ngay đến Duy Mạnh và "lũ lượt" kéo vào trang cá nhân "hỏi thăm" chuyện của "người ấy" vì anh đã từng tố cáo Phi Nhung gài bẫy mình trước đó không lâu.

Theo đó, liên quan đến câu hỏi ẩn ý việc ca sĩ Lưu Chấn Long đăng đàn tố đàn chị đi hát ở chùa với mức giá "cắt cổ", nói lấy tiền "xăng xe" nhưng cuối cùng đòi tới 40 triệu đồng, Duy Mạnh khẳng định: "Thỉnh thoảng anh vẫn đi hát cho chùa. Họ chỉ gửi khoảng 2-3 triệu thôi. Nếu lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Chứ 40 triệu thì không chùa nào dám thuê đâu". Còn đối với số tiền 200 triệu được thưởng sau khi thắng giải quán quân Tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí của Hồ Văn Cường, giọng ca Kiếp đỏ đen khẳng định nên để cho bố mẹ ruột của cậu bé giữ và hướng cho họ làm sổ tiết kiệm hoặc dùng để sửa lại ngôi nhà dưới quê, thay vì đưa quản lý giữ luôn như lời Phi Nhung nói. 

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Duy Mạnh không quên nhắc lại 'thù xưa' với giọng ca hải ngoại - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, nam ca sĩ còn tranh thủ "ôn lại chuyện cũ". Có lẽ do vẫn còn "ghim" vụ ồn ào lần trước, nên Duy Mạnh có dòng bình luận tiếp tục ẩn ý việc bị nữ ca sĩ gọi điện xúi giục chửi 1 nữ doanh nhân, rồi đến tối, chính người này lại lên livestream "nịnh nọt" nữ doanh nhân này.

Cộng đồng mạng đồn đoán người anh đang nhắc đến là Phi Nhung, bởi trước đó, giọng ca Bông điên điển đã từng lên tiếng giải thích là không hề có việc cô gọi điện hay xúi Duy Mạnh.

Dưới phần bình luận của mình, nam ca sĩ vẫn khẳng định chắc nịch người xúi giục anh "cũng lưu manh lắm" và ẩn ý: "Em chưa biết nội bộ ý do bên trong đâu".

Hiện tại, những ồn ào xung quanh vụ việc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, dù mới chiều nay nữ ca sĩ đã lên tiếng xác nhận sẽ trả toàn bộ tiền đi diễn và tiền thưởng cho con nuôi sau khi cậu bé thi đại học xong.

Bị hỏi khó vụ nhận con nuôi như Phi Nhung, Duy Mạnh đáp trả sâu cay: 'Nuôi như thế, chú nuôi 100 đứa cũng được'

Bị hỏi khó vụ nhận con nuôi như Phi Nhung, Duy Mạnh đáp trả sâu cay: 'Nuôi như thế, chú nuôi 100 đứa cũng được'

Loạt ồn ào gần đây của Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến CĐM không khỏi bàn tán xôn xao. Nhiều người còn vào tận trang cá nhân của Duy Mạnh để hỏi khó lùm xùm này để rồi nhận được câu trả lời hết sức sâu cay.

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