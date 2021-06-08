Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đưa Duy Mạnh và Phi Phi cô nương (được cho là Phi Nhung) vào "tầm ngắm" khi liên tục réo tên và bóc trần loạt bí mật động trời. Ngay sau ồn ào với nữ đại gia, nam ca sĩ đã có loạt động thái tố Phi Nhung 2 mặt.

Trong livestream tối ngày 4/5, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ “lột mặt trần trụi” ca sĩ Duy Mạnh vì loạt phát ngôn "đụng chạm" trước đó của nam ca sĩ. Bà cho hay: "Ca sĩ Duy Mạnh quý vị cũng đã biết rồi phải không? Chửi tôi không thương tiếc, khi động vào rồi mới hiện ra nhiều trò. Lần sau tôi sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ này cho quý vị biết. Tôi không hề quen, không hề biết mà núp lùm chửi tôi. Đằng sau những hào quang đó là những lời nói thiếu văn hóa kinh khủng khiếp lắm, chửi tôi bằng những ngôn ngữ không chấp nhận được". Nữ đại gia tuyên bố lột trần trụi Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình Không dừng lại ở đó, tiếp theo sau Duy Mạnh, đến lượt Phi Nhung cũng bị nữ doanh nhân "dựng dậy". Mặc dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng CĐM đều ngầm hiều "Phi Phi cô nương" mà bà chủ Đại Nam nói tới chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, bà cho hay vị "cô nương" này dính nhiều ồn ào như bỏ chồng, bỏ con, thậm chí có tình yêu đồng giới và là người đứng sau chỉ đạo đánh sập nhiều trang Facebook của bà.

Ngay sau đó, Phi Nhung đã có bài trần tình, bác bỏ mọi cáo buộc từ nữ đại gia và khẳng định không hề giận hay thù bà Phương Hằng. Không dừng lại ở đó, "bà mẹ nhiều con" còn phát trực tiếp gửi đến vợ ông Dũng 1 bài hát và bày tỏ: "Em là phụ nữ và từng trải nên khi thấy chị khóc, trong lòng em rất đau". Thậm chí nữ ca sĩ còn thể hiện sự "ái mộ" đối với bà Hằng khi nhắc nhở nữ đại gia giữ gìn sức khỏe: "Chúc chị Hằng vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc các con của mình nhiều hơn. Bye bye, I love you chị". Phi Nhung hát tặng bà Hằng 1 đoạn của ca khúc Đoạn buồn đêm mưa - Ảnh chụp màn hình Trái ngược với Phi Nhung, nam ca sĩ Duy Mạnh lại lên tiếng khẳng định bản thân chả bao giờ chơi trò núp lùm, đồng thời thách thức: "Vừa rồi có người add anh vào cái nhóm nào đó, rồi xin anh chữ ký để kiện bà ý nhưng anh thoát nhóm và không tham gia. Cứ đưa hết tin nhắn bóc phốt lên đi anh đợi".

Nam ca sĩ lên tiếng thách thức cực gắt - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý là trong các bình luận trả lời CĐM, giọng ca Kiếp đỏ đen bất ngờ hé lộ nữ ca sĩ Phi Nhung từng gọi điện xúi anh chửi bà Phương Hằng, nhưng sau đó lại quay ngoắt 180 độ sang nịnh nọt nữ đại gia. Duy Mạnh ngầm tố Phi Nhung 2 mặt - Ảnh chụp màn hình Lý giải cho việc "quay xe" đột ngột của nữ ca sĩ sinh năm 1972, Duy Mạnh cho biết có lẽ vì nhiều phốt quá nên sợ bị nữ đại gia bóc phốt. Hiện tại đây mới chỉ là lời "tố" đơn phương từ phía Duy Mạnh, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa có thêm động thái gì về việc này. Điều khiến CĐM tò mò nhất có lẽ chính là thái độ của bà Phương Hằng sau khi 2 "diễn viên mới cast" có động thái hoàn toàn trái ngược thế này.

Hot: Hết Duy Mạnh tới nam nghệ sĩ hài chửi 'lén' bà Phương Hằng bằng tài khoản Facebook nuôi chó? Mới đây dân tình xôn xao khi nghi vấn một nam nghệ sĩ hài đã dùng tài khoản cá nhân đăng tin về cún cưng nói về bà Phương Hằng bằng lời lẽ thô tục, còn gọi cả dân mạng là robot. Thực hư thế nào?

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