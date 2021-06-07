Từng hùng hồn đòi ‘kiện ngược’ bà Phương Hằng, Duy Mạnh giờ phải ‘sợ’, dịu giọng ‘đòi yêu’ nữ đại gia?

Thậm chí, nhiều người cho rằng lẽ ra anh phải dành một status dài ngoằng tặng bà Hằng sau khi thách thức kiện ngược, tuy nhiên, mọi thứ có chiều êm xuôi với bình luận ‘đòi yêu’ khiến khán giả “chưng hửng”. Phải chăng nam ca sĩ cũng động lòng trước nhan sắc ‘chim sa cá lặn’ của bà Nguyễn Phương Hằng?

Được xem là đối thủ nặng ký của bà Phương Hằng trong giới showbiz, thế nhưng mới đây, cư dân mạng lại lót dép hóng biến mỏi mòn khi đã 2 ngày trôi qua, ca sĩ Duy Mạnh vẫn chưa có động thái gì trên trang cá nhân.

Ngoài ra, những comment mới nhất của anh cũng tỏ ra khá bình thản và không còn đả kích bà Phương Hằng như trước kia. Có lẽ anh đã học hỏi cách xử lý từ ca sĩ Phi Nhung sau khi nghe thông tin cô hát tặng bà Phương Hằng một ca khúc bolero trữ tình mướt mát. Anh còn tích cực phản hồi khi bị nhiều cư dân mạng “cà khịa” những dòng bình luận liên quan đến bà Phương Hằng. Tuy nhiên ngôn từ đã nhẹ nhàng và dí dỏm hơn rất nhiều so với trước đó.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Duy Mạnh 'sợ' bà Phương Hằng nên đã không còn thách thức trong các comment - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí nhiều cư dân mạng còn 'chung hửng' với bình luận 'đòi yêu' bà Phương Hằng của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian qua, ngoài ca sĩ Phi Nhung thì bà Phương Hằng còn tuyên bố sẽ “lột mặt trần trụi’ ca sĩ Duy Mạnh. Anh cũng không vừa khi “đốp chát” lại nữ doanh nhân này và còn tuyên bố sẽ kiện ngược. Bên cạnh đó, anh còn cho rằng mình không chơi trò “núp lùm” vì không thân thiết với ai trong showbiz, ngoài ra anh cũng cho biết không hề sợ bà Hằng tung tin nhắn “bốc phốt”.

Cư dân mạng thắc mắc không biết cuộc chiến của bà Hằng và ca sĩ Duy Mạnh khi nào mới bùng nổ - Ảnh: Chụp màn hình

"Ca sĩ Duy Mạnh quý vị cũng đã biết rồi phải không? Chửi tôi không thương tiếc, khi động vào rồi mới hiện ra những trò mất dạy. Lần sau tôi sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ này cho quý vị biết. Tôi không hề quen, không hề biết mà núp lùm chửi tôi. Đằng sau những hào quang đó là những lời nói thiếu văn hóa kinh khủng khiếp lắm, chửi tôi bằng những ngôn ngữ không chấp nhận được. Đạo đức của họ để đâu, họ là những người của công chúng đó quý vị, mà họ chửi tôi vậy đó.

Hỏi sao họ chửi rủa tôi thậm tệ, chửi tôi cả bầy cả lũ, những lời không còn thuốc chữa. Quý vị thấy ghê không, toàn là những người có tên tuổi mà dùng Facebook, tin nhắn để miệt thị. Chửi những câu mà nếu không kiềm chế được là đổ máu như chơi, mất dạy không thể tưởng tượng được. Mà mang danh ca sĩ đó không quý vị", bà Hằng từng chia sẻ gay gắt về Duy Mạnh trong livestream ngày 4/6.

Hiện tại ca sĩ Duy Mạnh có phần 'lép vế' khi bình luận 'đòi yêu' bà Hằng bị cư dân mạng phát hiện - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện cuộc song đấu giữa hai nhân vật này vẫn đang im ỉm sau những phát ngôn hùng hồn trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho rằng Duy Mạnh “sợ” bà Hằng nên rút lui chăng?