Mới đây dân tình xôn xao khi nghi vấn một nam nghệ sĩ hài đã dùng tài khoản cá nhân đăng tin về cún cưng nói về bà Phương Hằng bằng lời lẽ thô tục, còn gọi cả dân mạng là robot. Thực hư thế nào?

Cộng đồng mạng đồn rằng Xuân Nghị đã sử dụng nick Facebook chị Bé Hai (Tài khoản anh thường hay đăng ảnh về chú chó cưng) nhằm chỉ trích một người đàn bà tên H, lí do vì bà ta xuất hiện tràn lan trên báo chí suốt những ngày qua. Theo đó, bài đăng đã dùng những ngôn từ kém văn hóa, khó nghe khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi nói về bà H này.

Tài khoản Facebook đăng ảnh về chó cưng được cộng đồng mạng cho là của Xuân Nghị - Ảnh: Chụp màn hình Không dừng lại ở đó, khi đáp trả một comment chỉ trích mình, Xuân Nghị tự tin: "Không cần trả lời tụi nó đâu, trả lời tụi nó cũng không hiểu vì toàn robot thôi à. Chúc em coi clip vui vẻ nha". Anh sẵn sàng đáp trả antifan và còn dùng từ robot để thách thức - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi nghe từ robot và quyết định tìm cho ra lẽ. Bên cạnh đó cũng góp ý nam nghệ sĩ hài nên cẩn trọng trong phát ngôn và lời ăn tiếng nói.

Fan cho rằng Xuân Nghị quá 'to gan' và tự tin khi dám đụng chạm bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Bài đăng đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dù nhiều thông tin bên lề chưa biết người sử dụng nick Facebook Chị Bé Hai có phải đích danh Xuân Nghị hay không, tuy nhiên sự tò mò và soi xét của cộng đồng mạng không phải dạng vừa, mọi người đang ráo riết xác minh chủ nhân thật sự của trang cá nhân trên. Cao nhân nào trong showbiz sẽ đối đầu 'chặt chém' với bà Phương Hằng sau Anh Đức, Duy Mạnh và Xuân Nghị? - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài nghi vấn Xuân Nghị "đụng chạm" tới bà Phương Hẳng thì mới đây ca sĩ Duy Mạnh cũng đã tuyên bố thách thức vị doanh nhân này. Không biết sắp tới bà Phương Hằng sẽ còn bao nhiêu đối thủ tiềm ẩn trong showbiz chưa có dịp xuất đầu lộ diện.

Bà Phương Hằng tiết lộ thông tin về ái nữ duy nhất bà coi là nguồn sống, từng 'cận cửa tử' vì bị sinh non Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng tiết lộ những cột mốc từng khiến bà quyết tâm thành lập các quỹ thiện nguyện, trong đó, lần đầu tiên bà bộc bạch về cô con gái duy nhất của mình.

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