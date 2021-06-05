Bà Phương Hằng tuyên bố nam ca sĩ Duy Mạnh chính là nghệ sĩ tiếp tục trong Vbiz mà bà sẽ vạch mặt.

Vào tối ngày 4/6, bà Phương Hằng lại tiếp tục lên mạng xã hội trò chuyện với công chúng. Sau những lời chia sẻ về gia đình, nữ doanh nhân bất ngờ nhắc đến cái tên của nam ca sĩ Duy Mạnh. Cụ thể, bà sẽ “lột mặt trần trụi” về nam ca sĩ này: “Ca sĩ Duy Mạnh quý vị cũng đã biết rồi phải không? Chửi tôi không thương tiếc, khi động vào rồi mới hiện ra những trò mất dạy. Lần sau tôi sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ này cho quý vị biết".

Bà Phương Hằng trong những livestream gần đây - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia cũng chia sẻ thêm rằng là cả hai vốn không hề quen biết nhau, và bà cũng chưa từng đả động đến Duy Mạnh. Nhưng nam ca sĩ này lại có những lời lẽ xúc phạm nữ doanh nhân. Bà cho hay: “Tôi không hề quen, không hề biết mà núp lùm chửi tôi... Đằng sau những hào quang đó là những lời nói thiếu văn hóa kinh khủng khiếp lắm, chửi tôi bằng những ngôn ngữ không chấp nhận được”.

Bà 'Tổng' Phương Hằng tuyên bố đối đầu với ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet

"Họ là những người của công chúng đó quý vị, mà họ chửi tôi vậy đó. Hỏi sao họ chửi rủa tôi thậm tệ, chửi tôi cả bầy cả lũ, những lời không còn thuốc chữa. Quý vị thấy ghê không, toàn là những người có tên tuổi mà dùng Facebook, tin nhắn để miệt thị. Chửi những câu mà nếu không kiềm chế được là đổ máu như chơi, mất dạy không thể tưởng tượng được. Mà mang danh ca sĩ đó không quý vị", bà Hằng trải lòng.

Với lời tuyên bố trên của bà Phương Hằng, cư dân mạng tiếp tục "hóng" những câu chuyện hậu trường bí mật nay chuẩn bị được bật mí về nam ca sĩ này.

Duy Mạnh (tên thật Nguyễn Duy Mạnh, sinh 1975 tại Hải Phòng) là một ca sĩ, nhạc sĩ quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Anh nổi tiếng với các hit như "Tình em là đại dương", "Kiếp đỏ đen',...

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