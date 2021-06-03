Hứa Minh Đạt cho cư dân mạng 'mạt sát' 3 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại tự nhận mình là ‘kẻ độc ác’

Hậu trường 03/06/2021 13:31

Sau lùm xùm về đoạn video "trù ẻo” người xem, Hứa Minh Đạt bất ngờ đăng dòng trạng thái để cho cư dân mạng mạt sát mình trong 3 giờ và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm.

Trên trang cá nhân mới đây, Hứa Minh Đạt đã đăng tải một bài viết "khảo sát" suy nghĩ của mọi người về mình. Đồng thời anh còn tuyên bố: "Nếu sai tôi sẽ sửa đổi...Tôi hứa!"

Hứa Minh Đạt cho cư dân mạng 'mạt sát' 3 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại tự nhận mình là ‘kẻ độc ác’ - Ảnh 1
Bài đăng của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức được chú ý và nhân cơ hội này, cư dân mạng đã được dịp "xả một tràng" những suy nghĩ và quan điểm của mình đối với nam nghệ sĩ này. Không ít người bày tỏ suy nghĩ của mình với mong muốn nam nghệ sĩ có thể phân biệt được đúng sai và cẩn trọng trong lời nói:

-Cuộc sống cho bạn và gia đình bạn một sứ mệnh là người của công chúng. Đơn giản là vậy nhưng mấy ai nghĩ đúng và làm đúng về điều này. Bạn muốn thành công? Nói một cách đơn giản nhất ai cũng vậy lấy được trái tim một người đã khó huống gì cả hàng vạn hàng triệu trái tim, ngoài tài năng sẽ là sự nỗ lực, cống hiến, hy sinh nhưng đó mới chỉ là hình ảnh. Còn cái khung để chứa cái hình ảnh đó mới thực sự khẳng định mình là ai? Cuộc sống ai cũng có sai lầm và đều phải trả giá đó là quy luật. Nếu có phải sai lầm thì cũng chọn cho mình sự sai lầm mà mình cho là đúng nhất.

-Anh em đồng nghiệp ủng hộ và giúp đỡ thương yêu nhau là đúng chứ không sai, nhưng cái gì đúng thì mình cho đúng cái gì sai thì mình phải cho sai không bao che nha em.

-Trọng tình nghĩa thật rất trân quý, nhưng em hãy công tâm nếu thấy người ơn của mình chưa đúng thì mình khuyên can. Đừng tỏ thái độ bất chấp xúc phạm về khán giả của mình. Vi chúng tôi thật sự cũng là khán giả của chính em luôn.

-Người hơn nhau ở sự tử tế. Bảo vệ người thân là điều đương nhiên nhưng người khôn ngoan biết xử lý sự việc mang tính chất gia đình đừng ngây thơ theo kiểu vừa rồI

-Nói cho Đạt nghe này, nghề nghệ sĩ cũng chỉ là 1 nghề trong rất nhiều nghề, đừng có ảo tưởng nghề nghệ sỹ là cao quý hơn các nghề khác nhé, nghề nào cũng cần khách hàng và khách hàng chính là thượng đế để nuôi sống nghề đó và nghề nghệ sỹ cũng không ngoại lệ, vì vậy đừng có ảo tưởng, đừng nghĩ là mình cao quí mà trịnh thượng với khán giả, đừng có sống bầy đàn, đừng có giả tạo, đừng có đánh mất đạo đức,... nhé. Lời khuyên giành cho Hứa Minh Đạt và những nghệ sĩ đang ảo tưởng là mình cao quí nhé.

Hứa Minh Đạt cho cư dân mạng 'mạt sát' 3 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại tự nhận mình là ‘kẻ độc ác’ - Ảnh 2
Khán giả 'nói thẳng, nói thật' suy nghĩ của mình về diễn viên Hứa Minh Đạt - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã gây bất ngờ cho CĐM khi sau đó anh đăng tải dòng trạng thái cho biết kết quả sau khi cho mọi người thẳng thắn nói về mình. 

Anh viết: “Sau 3h mình sẵn sàng cho các bạn mạt sát… có thể nói hết những suy nghĩ mà bạn bức xúc từ bấy lâu… Nhưng kết quả là… Chỉ là 3/10… Hầu như ai cũng đã hiểu nhau… Và tôi vẫn là một gã độc ác… Bạn có thương tui không?”. 

Sau khi tiếp nhận những bình luận tiêu cực lẫn tích cực của dân tình, nam nghệ sĩ họ Hứa tự cho mình là một kẻ "độc ác". Và đến hôm nay thì bài viết này đã “biến mất” hoàn toàn trên trang cá nhân của Hứa Minh Đạt.

Hứa Minh Đạt cho cư dân mạng 'mạt sát' 3 tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại tự nhận mình là ‘kẻ độc ác’ - Ảnh 3
Nam diễn viên họ Hứa chấp nhận để cư dân mạng 'mạt sát' mình - Ảnh: chụp màn hình

Những ngày qua, khi nghệ sĩ Hoài Linh đứng trước lùm xùm vụ tiền từ thiện 14 tỷ đồng, Hứa Minh Đạt đã đứng ra bênh vực đàn anh bất chấp bị dư luận "ném đá". Được biết, Hứa Minh Đạt rất thân thiết với Hoài Linh. Nam nghệ sĩ từng cho biết, danh hài Hoài Linh "mãi là thần tượng" của anh.

 

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