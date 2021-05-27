Mượn chuyện ẩn ý nói Hoài Linh bị đối xử bất công, Hứa Minh Đạt liệu có thoát khỏi tầm ngắm ‘đại bác’ của chị Hằng’?

Hậu trường 27/05/2021 12:18

Sau khi clip giải trình của Hoài Linh được đăng tải, lần lượt các anh em thân thiết trong giới showbiz lên tiếng bênh vực đàn anh và đều nhận về cái kết đắng. Lần này, đến lượt diễn viên Hứa Minh Đạt cũng ẩn ý bênh vực nam danh hài.

Nhiều ngày qua, có lẽ cái tên Hoài Linh được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội vì liên tục dính phải "scandal" lớn nhất trong sự nghiệp. 

Một trong những người "tiên phong" đi đầu làm "anh hùng" nghĩa hiệp bảo vệ đàn anh như nghệ sĩ Cát Phượng và diễn viên Nam Thư cũng bị nhận "gạch đá" tới tấp từ antifan. Không sợ là người tiếp theo bị công kích, mới đây, diễn viên Hứa Minh Đạt cũng ẩn ý bênh vực người anh thân thiết qua những câu chuyện nhỏ.

Mượn chuyện ẩn ý nói Hoài Linh bị đối xử bất công, Hứa Minh Đạt liệu có thoát khỏi tầm ngắm ‘đại bác’ của chị Hằng’? - Ảnh 1
'Tâm thư' dài của Hứa Minh Đạt đăng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Hứa Minh Đạt là người em trong nghề thân thiết với Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Câu chuyện đầu tiên anh kể về một đứa bé được cho kẹo mỗi ngày nhưng một ngày nọ người cho kẹo lại quên mua cho cậu bé, lúc này thái độ của cậu liền thay đổi. Cậu thờ ơ, lạnh lùng gào ầm lên rằng người cho kẹo là người keo kiệt, xấu xa và đi khắp nơi nói với mọi người rằng ông ta không còn tốt với nó nữa. 

Qua câu chuyện trên, nam diễn viên có vẻ đang muốn ví von rằng, một số khán giả không nhìn vào quá trình hoạt động của Hoài Linh mà chỉ vì một chuyện lùm xùm trước mắt mà cùng nhau công kích nam danh hài là người "xấu". Cụ thể anh viết rằng:

"Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó liệu bạn có thể tiếp tục "cho đi" nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi."

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Hứa Minh Đạt từng được Hoài Linh nâng đỡ trong sự nghiệp diễn xuất - Ảnh: Internet

Tiếp theo câu chuyện, ông xã Lâm Vỹ Dạ lại ẩn ý thêm một câu chuyện khác về một anh nhân viên mẫu mực, làm việc không quản nhiều ít, tính toán thiệt hơn. Bất chợt đến một ngày, anh ấy cảm thấy đuối sức, cần về nhà sớm và cần có người chia sẻ công việc. Lúc này, sếp của anh ấy dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp những cố gắng của anh ấy bao lâu nay và phóng đại cả những khuyết điểm của anh ấy.

Qua câu chuyện trên, Hứa Minh Đạt như có ý rằng việc kêu gọi từ thiện của Hoài Linh không phải trách nhiệm hay bổn phận mà nam danh hài phải làm, anh làm vì tình yêu thương với bà con khó khăn. Anh chia sẻ:

"Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm!"

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Hứa Minh Đạt dùng câu chuyện ẩn ý bênh vực Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Dù không nói rõ ý bênh vực nhưng câu chuyện mà nam diễn viên đưa ra mọi người cũng ngầm hiểu. Nhiều người cho rằng vì mối thâm tình mà ông xã Lâm Vĩ Dạ bênh bất chấp đúng sai. Một số người còn bình luận cười cợt, mỉa mai hỏi anh có được nhận tiền sau khi Hoài Linh "ỉm" hết tiền quyên góp. Trước những bình luận "ném đá", nam diễn viên chưa có động thái đáp trả.

Mượn chuyện ẩn ý nói Hoài Linh bị đối xử bất công, Hứa Minh Đạt liệu có thoát khỏi tầm ngắm ‘đại bác’ của chị Hằng’? - Ảnh 5hua minh dat 4

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Nhiều bình luận 'ném đá' dưới bài đăng ẩn ý bênh vực việc làm từ thiện của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện vụ việc danh hài Hoài Linh cùng số tiền 14 tỷ đồng từ thiện vẫn chưa ngã ngủ, người hâm mộ vẫn còn đang bàn tán xôn xao việc nam danh hài chưa chuyển số tiền đi cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt thời gian qua.

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’

Trước ‘tâm bão’ thị phi của Hoài Linh, Hứa Minh Đạt lên tiếng: ‘Tôi không sợ thế lực hay sức mạnh đồng tiền, anh sẽ mãi là thần tượng của tôi’

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã có những động thái, tiếng nói dành cho NSƯT Hoài Linh trước những công kích gay gắt từ phía bà Nguyễn Phương Hằng dành cho danh hài.

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