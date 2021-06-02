Cặp mẹ con xinh như ‘thiên thần’: Con gái da trắng, tóc đen dài như Bạch Tuyết, mẹ thần thái ‘ngút trời’, chẳng thua kém hot girl

Hậu trường 02/06/2021 12:29

Trên trang cá nhân, Cẩm Vân thường xuyên đăng tải hình ảnh của cô con gái đáng yêu Lê Nguyễn Trâm Anh và nhận được nhiều “bão tim” và sự quan tâm của mọi người.

Khi nhắc đến cặp mẹ con nổi đình đám trên mạng xã hội, không ai không biết đến hot mom Cẩm Vân cùng cô con gái Trâm Anh. Hai mẹ con hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Hot mom Cẩm Vân sinh năm 1993, được xem là “hịện tượng mạng” một thời bởi cô nàng vừa xinh đẹp và vừa tài giỏi trong công việc kinh doanh của mình.

Đặc biệt hơn, bà mẹ trẻ này còn có một cô con gái 7 tuổi đáng yêu “y như đúc” của mình, không ít người dự đoán rằng cô bé sẽ là một hoa hậu trong tương lai. Trâm Anh sở hữu khuôn mặt xinh như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh, thần thái và biểu cảm luôn toát lên vẻ hồn nhiên và dễ thương. Ai nấy đều phải trầm trồ và ngợi khen trước loạt ảnh của cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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Hai mẹ con xinh đẹp như 'đúc' từ một khuôn vậy - Ảnh: FBNV
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Trâm Anh sở hữu khuôn mặt xinh như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh và thần thái luôn toát lên vẻ hồn nhiên - Ảnh: FBNV
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Gương mặt 'búng ra sữa' vô cùng ngây thơ, đáng yêu và 'đốn tim' bao người - Ảnh: FBNV
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Con gái của hot mom Cẩm Vân rất biết cách tạo dáng 'xịn xò' trước ống kính - Ảnh: FBNV
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Khuôn mặt đã xinh xắn sẵn, cô bé còn biết tạo dáng nên phần đáng yêu tăng thêm bội phần - Ảnh: FBNV
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Sự đáng yêu của cô công chúa nhỏ luôn khiến nhiều 'lụi tim' ngay tức khắc - Ảnh: FBNV
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Khoản tạo dáng của nhóc tỳ không thua kém gì các người mẫu nhí - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về con gái, Cẩm Vân khá tự hào về cô bé. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Trâm Anh đã biết tự giác giúp đỡ mẹ trong việc chăm em như thay bỉm, bế em, trông em mỗi lúc mẹ làm việc... Đồng thời, nhóc tỳ sống rất tình cảm và biết giúp đỡ người khác. Vậy nên, không những sở hữu khuôn mặt xinh xắn, tính cách cô bé còn dễ mến nên nhóc tỳ luôn được nhiều người yêu quý và quan tâm.

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Hai nhóc tỳ xinh đẹp 'y như đúc' mẹ của mình - Ảnh: FBNV
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Tuy mới 7 tuổi nhưng cô bé đã biết trông em giúp mẹ - Ảnh: FBNV

Không chỉ “chiếm sóng” mỗi khi xuất hiện cùng mẹ, nhóc tỳ còn có rất nhiều người hâm mộ ở ngoài nước. Hiện tại, đôi mẹ con nổi đình, nổi đám này đang sở hữu hơn 140.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân.

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Từ khóa:   Cẩm Vân Trâm Anh Hot mom

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