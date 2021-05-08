Thí sinh Lê Thị Dần, Ngân 'sún' sau khi ẵm tiền khủng từ 'Thách thức danh hài' giờ ra sao?

Đều thành công bước ra từ chương trình Thách thức danh hài , cuộc sống của các thí sinh dần có sự thay đổi lớn. Đa số các "viên ngọc chưa được mài dũa" của làng hài có nhan sắc thăng hạng hơn, công việc tốt hơn rất nhiều so với trước.

Tham gia chương trình Thách thức danh hài, không ai không ấn tượng với cô gái dân tộc - Lê Thị Dần này bởi sự chất phác, hài hước vô cùng. "Người đẹp trăm triệu" cũng có nhiều sự thay đổi lớn sau chiến thắng tại chương trình, đặc biệt là nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung và tươi trẻ hơn rất nhiều. Vốn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, làn da mịn màng, cô càng duyên dáng hơn khi luôn chịu khó thay đổi các kiểu tóc, cách ăn mặc trẻ trung hơn trước.

Gia đình nhỏ của cô hiện đang rất hạnh phúc - Ảnh FBNV

Hiện tại, người đẹp vẫn rất tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật, đi diễn ở các tỉnh thành khác nhau. Song song đó, cô nàng còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng lập hẳn một kênh YouTube của riêng mình và thoải mái hát hò những ca khúc mà mình thích rồi chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Chính những điều ấy đã khiến "cô gái vi diệu" trong lòng nghệ sĩ hài Trấn Thành luôn tạo một ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ.

Thảo Ngân

Ai nấy cũng đều biết đến cô nàng với biệt danh ăn sâu trong trí nhớ là "thánh sún". Mặc dù cô nàng đã tham gia chương trình khá lâu, nhưng cuộc sống hiện tại vẫn được khá nhiều cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là sau khi "lột xác" hoàn hảo. Được ca sĩ Ngô Kiến Huy tài trợ làm răng, từ một cô nàng "sún", giờ đây cô luôn tự tin hơn với hàm răng đầy đủ, đều thẳng tắp, vô cùng duyên dáng và xinh đẹp hơn.

'Thánh sún' từng ghi điểm trong lòng khán giả bởi sự hài hước nhưng không kém phần duyên dáng của cô - Ảnh: Internet

Bây giờ cô nàng có thể tự tin hơn khi cười - Ảnh FBNV

Nhan sắc ngày càng 'lên hương' hơn so với trước - Ảnh FBNV

Người đẹp cùng ông xã nở nụ cười hạnh phúc trong đám cưới của mình - Ảnh FBNV

Sau khi chiến thắng 250 triệu đồng tại gameshow, cô nàng vẫn tiếp tục công việc bán hàng online của mình và thu về lượng tương tác cực khủng mà nhiều người mong ước. Hiện tại, chuyện tình cảm của Ngân Thảo với bạn trai lâu năm đang phát triển tốt đẹp và đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Lê Tấn Lợi

Tấn Lợi là thí sinh điển trai, từng giành quán quân mùa 3 và được MC Trấn Thành, Trường Giang ưu ái gọi là "hot boy trà sữa". Biệt danh này có được là vì bởi vì vợ chồng Tấn Lợi có một cửa hàng trà sữa mở bán tại gia. Sau khi giành được ngôi vị quán quân, Tấn Lợi phải đương đầu với vô số sóng gió, ồn ào xoay quanh vấn đề thắng cuộc. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, mọi chuyện lắng lại và anh chàng cũng có thể vượt qua.

Khán giả luôn ấn tượng và yêu quý anh bởi sự điển trai, hài hước và duyên dáng - Ảnh: Internet Nhan sắc khác lạ của Tấn Lợi sau khi bước ra từ chương trình - Ảnh FBNV Anh chàng thi thoảng cũng góp mặt trong một số gameshow truyền hình - Ảnh FBNV 'Tổ ấm nhỏ' của chàng trai hotboy vẫn luôn ấm áp và tràn đầy tiếng cười - Ảnh FBNV

Sau thành công từ gameshow hài, Tấn Lợi thi thoảng cũng góp mặt trong một số gameshow truyền hình. Hiện tại, vợ chồng anh chàng đang kinh doanh online và thử sức mở kênh YouTube về ẩm thực, ăn uống và cuộc sống thường ngày. Kênh Youtube cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.