Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà tròn 6 tháng tuổi: Lisa xinh như thiên thần, Leon làm duyên vẫn không quên 'tấu hài'

Hai thiên thần của Hồ Ngọc Hà 6 tháng tuổi đã gây "náo loạn" mạng xã hội vì quá đáng yêu.
- Hồ Ngọc Hà tung loạt ảnh xúc động bên Kim Lý và các con, xin lỗi Subeo - Lisa - Leon vì điều này
- Khoe thềm ngực căng tròn, quyến rũ, mẹ 3 con Hà Hồ nhân tiện ‘bóc’ bí quyết trẻ đẹp sau chục năm
Mới đây, trên trang fanpage của các con Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh cặp song sinh Lisa – Leon tròn 6 tháng. Biểu cảm đáng yêu của hai bé khiến dân mạng muốn “tan chảy” con tim. Trong khi Lisa xinh xắn đáng yêu, ra vẻ một cô bé duyên dáng thì Leon cũng “bắt chước” làm duyên nhưng lại thành tấu hài.
Là những nhóc tì hot nhất nhì showbiz Việt, Lisa - Leon nhà Hà Hồ được công chúng quan tâm từ khi còn trong bụng mẹ. Ra đời được 6 tháng, thừa hưởng gen trội cả bố lẫn mẹ, bất kì hình ảnh nào của cô cậu được chia sẻ đều thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Gia đình của “nữ hoàng giải trí” cũng luôn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa mỗi lần đăng tải những khoảnh khắc bên nhau. Không chỉ bởi vì sự hạnh phúc, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình mà còn ở nhan sắc "điểm mười" từ bố mẹ đến các con.
Ảnh: FBNV