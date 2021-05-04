Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà tròn 6 tháng tuổi: Lisa xinh như thiên thần, Leon làm duyên vẫn không quên 'tấu hài'

Mới đây, trên trang fanpage của các con Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh cặp song sinh Lisa – Leon tròn 6 tháng. Biểu cảm đáng yêu của hai bé khiến dân mạng muốn “tan chảy” con tim. Trong khi Lisa xinh xắn đáng yêu, ra vẻ một cô bé duyên dáng thì Leon cũng “bắt chước” làm duyên nhưng lại thành tấu hài.

Lisa được dự sẽ là mĩ nhân tương lai của Vbiz

Đôi mắt to tròn sáng trong hút hồn bao cô chú cộng đồng mạng

Trời ơi, Lisa làm duyên vậy thì ai chịu cho nổi đây

Công chúa của mẹ Hà xinh xỉu luôn

Nhan sắc cực phẩm thế này chắc mai mốt mẹ Hà vất vả tuyển rể lắm đây

Thấy Lisa làm duyên được khen nhiều quá, Leon cũng bắt chước làm theo nè

'Ủa nhưng sao mình làm không được như Lisa, có gì đó hơi sai sai thì phải'

Thôi khỏi làm duyên làm dáng nữa, cứ là đàn ông mạnh mẽ đích thực như ba Kim Lý

'Hình như trên mạng nhiều cô chú khen mình đẹp trai, vui quá'

Là những nhóc tì hot nhất nhì showbiz Việt, Lisa - Leon nhà Hà Hồ được công chúng quan tâm từ khi còn trong bụng mẹ. Ra đời được 6 tháng, thừa hưởng gen trội cả bố lẫn mẹ, bất kì hình ảnh nào của cô cậu được chia sẻ đều thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.