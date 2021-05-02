Giàu như Hồ Ngọc Hà nhưng không cho con mặc đồ hiệu vì lý do này

Hồ Ngọc Hà chia sẻ cách nuôi dạy Subeo, Leon và Lisa - con cái không cần mặc đồ hiệu để trang trí cho ba mẹ sang hơn, chia sẻ này của nữ ca sĩ được không ít fan gạt gù đồng tình.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý là một trong những cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Việt, không chỉ là cặp đôi trai tài gái sắc mà còn sở hữu khối tài sản giàu có. Từ ngày Hồ Ngọc Hà sinh hai bé Leon và Lisa, vợ chồng cô càng được cộng đồng mạng chú ý hơn. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ khi thường xuyên chia sẻ cách chăm sóc và giáo dục các con.

Những chia sẻ của Hà Hồ trên trang cá nhân - Ảnh: Cắt từ FBNV Bà mẹ 3 con chia sẻ cách chăm sóc các con được nhiều người đồng tình và ủng hộ - Ảnh: Cắt từ FBNV Hà Hồ sẽ thẳng tay block những ai thắc mắc việc không cho các con mặc đồ hiệu - Ảnh: Cắt từ FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ cô là người trực tiếp tắm cho các con, massage, vệ sinh cá nhân cho các con. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ cô không muốn các con diện quá nhiều đồ vì các bé không thích, bản thân cô cũng không thích. Đồng thời bà mẹ ba con cũng cho biết các bé chỉ thích mặc đồ trắng, như vậy nếu có muỗi, rận thì cô cũng dễ dàng phát hiện và các bé cũng trông gọn gàng sạch sẽ hơn. Hồ Ngọc Hà là người trực tiếp tắm cho các con, massage, vệ sinh cá nhân cho các con - Ảnh: FBNV Cô còn nói thêm: "Lâu lâu đi đâu hay chụp ảnh mỗi tháng mẹ mới cho 'diện'. Mà cũng chỉ hơn bình thường tí ti và toàn những màu sắc trung tính. Và Mẹ Hà chuộng ủng hộ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Đặc biệt từ anh Subeo cho đến tụi con thì không ai được mặc đồ hiệu vì mẹ con nói tụi con chỉ nên ăn mặc có gout một cách bình thường cho đúng lứa tuổi và thoải mái nhất có thể. Bọn con không cần 'trang trí' cho ba mẹ nhìn 'sang hơn'."

Hà Hồ nhận được sự yêu mến khi thường xuyên chia sẻ cách chăm sóc và giáo dục các con - Ảnh: Internet Bà xã của Kim Lý cũng cho biết: "Các con lớn rất nhanh nên chỉ mua đồ cần thiết chứ không mua bừa bãi. Mua những thứ tụi con cần chứ không phải vì mẹ thích mà mua (nhưng quan điểm của các mẹ khác muốn diện cho con mẹ Hà vẫn ủng hộ ạ). Hà Hồ cũng từng nhận được nhiều lời khen trong cách giáo dục tính tự lập cho cậu bé Subeo - Ảnh: Internet Và cuối cùng mẹ Hà nói: "nếu các cô ủng hộ suy nghĩ mẹ chúng con thì tụi mình theo dõi, yêu thương, ủng hộ nhau. Đừng trách mẹ con không quan tâm ăn diện cho tụi con để chụp ảnh đăng lên như lúc nãy có một cô nói vậy mà mẹ con Block mất tiêu, mẹ không muốn sau này tụi con đọc những điều đó". Tụi con cảm ơn rất nhiều". Với những chia sẻ này của Hồ Ngọc Hà được rất nhiều người đồng tình và ủng hộ.

Hồ Ngọc Hà 'dằn mặt' CĐM bằng bộ ảnh khoe thân hình siêu nóng bỏng sau màn 'phốt' bụng mỡ của mình Sau 5 tháng sinh con, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, vòng eo lý tưởng và thân hình ngày càng bốc lửa hơn. Thế nên, cô không ngại chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình trên mạng xã hội.

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