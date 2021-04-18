Sao Việt 24h: Hội 'gái một con' khoe nhan sắc đỉnh cao, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục ôm ấp 'tình bể bình'

Sao Việt 18/04/2021 06:17

Trong khi hội "gái một con" khoe nhan sắc đỉnh cao tại gia, thì hội "hoa hậu" lại thả dáng nóng bỏng bên hồ bơi. Gái độc thân Văn Mai Hương cũng quyết không kém cạnh. Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

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Văn Mai Hương khoe nhan sắc đỉnh cao trong bộ váy đỏ. Màn kết hợp giữa váy xẻ tà điệu đà với boots đen cao cổ tạo cho giọng ca 'Cầu hôn' tổng thể vừa nữ tính lại không kém phần cá tính, mạnh mẽ
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Thả dáng bên bể bơi, 'hoa hậu đền Hùng' Giáng My khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì body quá đỗi nuột nà ở tuổi 51. Người đẹp nhiều lần chia sẻ bí quyết trẻ đẹp của mình là phải giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái thì vóc dáng mới tươi trẻ
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Thúy Ngân khoe vòng 1 'lấp ló', nhắn gửi người yêu tương lai: 'Thương em thì thương cho trót'. Cộng đồng mạng được dịp vào bình luận 'réo tên' 'Voi biển' Trương Thế Vinh. Cả hai đang cùng hợp tác trong phim Cây táo nở hoa. Những hình ảnh hậu trường ghi lại nhiều 'phản ứng hóa học' của cặp đôi khiến cộng đồng mạng không ngừng 'đẩy thuyền'
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Mợ Tư Thì 'thư thả' nhâm nhi trà chiều trong không gian sang chảnh. Sau khi sinh con đầu lòng, nhan sắc siêu mẫu Lan Khuê ngày càng lên hương. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận: 'Gái một con, trông mòn con mắt'
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Thu Trang đăng ảnh đi du lịch của gia đình nhỏ. Có vẻ sau nhiều lần 'gài kèo' đi chơi, cuối cùng 'chị 13' cũng chịu đi 'du hí' cùng 'anh Đường Băng' rồi. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho vóc dáng ngày càng lớn của Andy
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Lại thêm một màn thả dáng bên hồ bơi nữa đến từ 'vị trí' hoa hậu Tiểu Vy. Cô nàng lựa chọn phong cách sporty khỏe khoắn, năng động nhưng cũng không quên khoe khéo còng eo 'con kiến' siêu đẹp của mình
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Siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện váy cô dâu kèm dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng khi sắp được lên 'xe bông': 'Cuối cùng ngày này cũng tới rồi các cậu ạ. Trizzy Trúc Nhàn chuẩn bị lên xe bông cùng chú ốc ma'. Fan cô nàng chưa kịp vui mừng thì bỗng phát hiện ra chân dài chỉ là đang 'nhá hàng' cho một show diễn thời trang sắp tới mà thôi 
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Hồ Ngọc Hà lại tiếp 'chiêu đãi' fan bằng khoảnh khắc 'tình bể bình' bên Kim Lý trong chuyến di lịch Đà Lạt vừa rồi. Trong ảnh mà nữ hoàng giải trí đăng tải, Kim Lý dành cho vợ một cái ôm từ phía sau đầy tình cảm. Tại khoảnh khắc này, dường như cả thế giới của nam diễn viên phim Hương Ga chỉ 'thu bé' lại đúng bằng người phụ nữ anh yêu
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Mẹ một con Hòa Minzy đăng khoảnh khắc sexy đến 'nghẹt thở' với áo quây khoe vai trần quyến rũ. Sau khi công khai con trai trên mạng xã hội, Hòa Minzy thường xuyên nhận được nhiều lời khen về vóc dáng cũng như nhan sắc ngày càng mặn mà

 Ảnh: FB nhân vật

Hồ Ngọc Hà diện đồ 'nửa kín nửa hở' hóa nàng tiên cá, vòng 1 ngồn ngộn khiến CĐM ‘nghẹt thở’

Hồ Ngọc Hà diện đồ 'nửa kín nửa hở' hóa nàng tiên cá, vòng 1 ngồn ngộn khiến CĐM ‘nghẹt thở’

Sau 4 tháng sinh con, mẹ bỉm sữa Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, quyến rũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Văn Mai Hương Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Cuộc sống các sao Việt

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