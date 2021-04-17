Sao Việt 24h: Các cặp đôi thi nhau khoe ảnh 'tình bể bình', Thu Minh 'tấu hài' cực mạnh trong phòng tập

Trong khi Minh Tú, Tường Vi đăng ảnh lẻ bóng, thì các cặp đôi khác của showbiz lại thi nhau phát "cẩu lương" trước bàn dân thiên hạ. Hiền Hồ - Thiều Bảo Trâm cứ úp mở tung "hint" hợp tác. Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

Cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình tự tin khoe khoảnh khắc cận cảnh 'cam thường không app, không filters' nhưng vẫn đẹp rạng rỡ. Sau nhiều lần được cư dân mạng hào hứng 'đẩy thuyền' thì mới đây cặp đôi đã chính thức công khai hẹn hò Hiền Hồ xuất hiện khác lạ với mái tóc dài, nhuộm màu nổi bật trên trang cá nhân của 'tình tin đồn cũ' của Sơn Tùng. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều nghi vấn về màn hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc tới đây của cô nàng và Thiều Bảo Trâm 'Cô Thắm' xuất hiện rực rõ với trang phục nhiều màu sắc tươi tắn. Sau những lần bị chê bai và tiếc nuối cho màn phẫu thuật thẩm mĩ hỏng thì nhan sắc hiện tại của Tường Vy đã khởi sắc và có phần tự nhiên hơn lúc vừa mới 'nâng mũi' Sau loạt ồn ào bị chỉ trích nặng nề bằng những lời lẽ khó nghe, thiếu văn minh, Cao Thái Hà stress đến độ phải đi chùa để cảm thấy thoải mái hơn. 'Hoạn Thư' tuyên bố: 'Never give up' (không bao giờ từ bỏ). Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại nhiều lời chúc, hy vọng nữ diễn viên tiếp tục cố gắng hơn để chứng tỏ tài năng trước công chúng Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tình tứ nắm tay nhau. Nữ kiện tướng chia sẻ: 'Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất' khiến nhiều cư dân mạng ghen tị vì độ 'ngọt' của hai vợ chồng. Nhiều người để lại bình luận hy vọng có được một tình yêu đẹp như Khánh Thi - Phan Hiển Màn 'tự dìm' của giọng ca Taxi trên trang cá nhân khiến nhiều người 'cười nghiêng, cười ngả'. Nữ ca sĩ chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý là loạt biểu cảm hài hước của bà mẹ một con tại phòng tập Siêu mẫu Minh Tú lại tiếp tục 'đốt mắt' cư dân mạng bằng loạt ảnh sexy trong trang phục khỏe khoắn, mang hơi hướng sporty tại sự kiện Rap Việt. Trước đó chân dài cũng đã đăng tải khoảnh khắc 'ngầu bá cháy' bên cạnh tình cũ là nam rapper điển trai Andree Vừa mới đăng loạt ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới 'tình bể bình' thì vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành lại tiếp tục phát 'cẩu lương' khi cùng nhau đi spa chăm sóc da mặt. Trong ảnh, Thúy Diễm được khen vì sở hữu mặt mộc đình cao Ảnh: FB nhân vật Sau loạt đấu tố với Ngọc Trinh, Nathan Lee cố ý đăng ảnh dung tục của một cô gái kèm câu hỏi gây sốc: 'Ủa đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?' Gần đây Nathan Lee và Ngọc Trinh liên tục đấu tố lẫn nhau gây chấn động showbiz. Mới đây, ngày 16/4 nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, dung tục của một cô gái đang trong khách sạn khiến cộng đồng lại một phen dậy sóng. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-cac-cap-doi-thi-nhau-khoe-anh-tinh-be-binh-thu-minh-tau-hai-cuc-manh-trong-phong-tap-402299.html Theo Thanh Thủy | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-cac-cap-doi-thi-nhau-khoe-anh-tinh-be-binh-thu-minh-tau-hai-cuc-manh-trong-phong-tap-402299.html