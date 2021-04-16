Tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ bằng 'bữa tiệc nàng thơ', Lý Nhã Kỳ vẫn không quên 'tìm người để gửi gắm'

Sao Việt 16/04/2021 15:05

Người đẹp kim cương Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh trắng tinh khôi với mái tóc đen dài nền nã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì đẹp quá mức cho phép.

Sau hơn 15 năm gia nhập làng giải trí Việt, nhan sắc Lý Nhã Kỳ luôn được xếp vào hàng "cực phẩm". Ở tuổi xấp xỉ 40, nhan sắc của "Kiều nữ" ngày càng thăng hạng và quyến rũ theo thời gian. Cách đây ít giờ mỹ nhân Vũng Tàu vừa đăng tải loạt ảnh chứng minh nhan sắc "không đối thủ" của mình lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. 

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Lý Nhã Kỳ hóa nàng thơ trong sắc trắng tinh khôi cùng mái tóc đen dài nền nã
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Ăn mặc khá 'kín cổng cao tường' nhưng nữ diễn viên 'Kiều nữ và đại gia' vẫn khoe khéo được body cân đối. Đặc biệt là đôi chân nuột nà khiến người hâm mộ không thể rời mắt
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'Đẹp hơn hoa' là mỹ từ phù hợp nhất để nói về khoảnh khắc này của Lý Nhã Kỳ. Thần thái tựa nàng thơ với đôi mắt trong veo vương chút sầu của cô nàng càng khiến cho bức ảnh trở trên có hồn hơn bao giờ hết. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận: 'Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời' 
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Trong loạt ảnh lần này, Lý Nhã Kỳ không makeup cầu kỳ, mỹ nhân chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng, nhấn nhá bằng màu son cam nude, kết hợp với ánh nhũ cùng màu ở bầu mắt cũng khiến cho khuôn mặt bừng sức sống, toát lên vẻ đẹp tự nhiên

Theo dõi trang cá nhân của mỹ nhân sinh năm 1982, người hâm mộ dễ dàng nhận ra cô nàng khá ưa chuộng phong cách chụp ảnh thanh tuần, tinh khiết với tone trắng là chủ đạo. Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên thì vẫn có nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ đang "cố đấm ăn xôi" hay "cưa sừng làm nghé" nhằm níu kéo thanh xuân. 

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Loạt ảnh theo phong cách 'nàng thơ' được cô nàng đăng tải trước đó. Tất cả đều có một điểm chung là trang phục tối giản màu trắng kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng

Lý Nhã Kỳ là một nữ diễn viên xinh đẹp, quyến rũ và là một doanh nhân quý phái với khối tài sản siêu khủng, luôn diện đồ xa xỉ nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ vì thế mà gần đây cô nàng rất hay thả thính trên trang cá nhân. Cuối mỗi bài đăng, nữ diễn viên thường kèm theo một câu hỏi đầy ẩn ý: "Kỳ là người yêu ai?". Fan của cô nàng lại càng thêm nôn nóng mong muốn thần tượng của mình sớm ngày "theo chồng về dinh".

Ảnh: FB nhân vật

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