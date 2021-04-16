Thanh Lam hiếm hoi xuất hiện bên bạn trai bác sĩ, nhan sắc gây chú ý đặc biệt

Diva Thanh Lam đăng tải tấm ảnh chụp chung cùng bạn trai cực kỳ tình tứ. Cô cùng bác sĩ Tiến Hùng đang đèo nhau trên chiếc xe máy, hai người đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Cách đây vài giờ, trang cá nhân facebook của Diva Thanh Lam xuất hiện khoảnh khắc cực kỳ tình tứ. Cô cùng bạn trai bác sĩ - Tiến Hùng đang đèo nhau trên chiếc xe máy, hai người đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Bức tranh 'tình bể bình' được chia sẻ trên trang cá nhân của Diva Thanh Lam - Ảnh: FBNV Đặc biệt, điều khiến cư dân mạng chú ý chính là nhan sắc "vượt thời gian" của "bóng hồng" 6X. Mặc dù đã qua ngưỡng 50, thế nhưng qua bức ảnh được "chụp vội", nhan sắc của nữ ca sĩ như "bị thời gian" bỏ quên.

Dòng trạng thái đăng tải chưa được bao lâu đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận đến từ phía đông đảo cư dân mạng. Một người đã nói: "Những hình ảnh như thế này thật đẹp, thật tình cảm và thật ấm áp! Niềm vui, hạnh phúc nằm tại lòng mình. Chẳng cần siêu xe, chẳng cần vàng son gác tía, chỉ cần hai trái tìm cùng hòa nhịp sẽ tạo nên một bản tình ca rất đời thường, mộc mạc mà lãng mạn vô cùng". Bình luận của nam ca sĩ Tùng Dương dành cho cặp đôi - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nam ca sĩ Tùng Dương còn nhận định: "Công nhận trai có gái là nhuận sắc lên hẳn". Trong khi đó, mái đầu "bạc trắng" của bác sĩ Tiến Hùng lại trắng sáng nổi bật, khiến ai đó phải thốt lên câu đùa: "Chú bác sĩ chỉ cần nhuộm tóc đen thôi là như một cặp 20 tuổi".

Một bình luận đùa vui đến từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV Dường như kể từ ngày hẹn hò Tiến Hùng, Diva Thanh Lam không hề có dấu hiệu xuống sắc. Ngược lại, những hình ảnh gần đây cô đăng tải còn cho thấy cuộc sống hiện tại đang vô cùng hạnh phúc và bình yên. Trước những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạng tuổi 60, cặp đôi còn được nhận xét là "trẻ trung và hóm hỉnh chẳng khác nào vợ chồng son". Từ ngày yêu bác sĩ Tiến Hùng, Thanh Lam ngày càng trẻ trung, yêu đời và xinh đẹp - Ảnh: FBNV Đầu năm nay, cộng đồng mạng từng hân hoan khi Diva chia sẻ thông tin được bạn trai bác sĩ cầu hôn sau hơn nửa năm chính thức công khai mối quan hệ. Cặp đôi Tiến Hùng - Thanh Lam đang và đã trở thành hình tượng mẫu của biết bao phụ nữ trung niên, minh chứng cho tình yêu "vượt thời gian" và không quan trọng tuổi tác.

Thanh Lam đăng ảnh tình tứ bên bạn trai bác sĩ, chồng cũ Quốc Trung liền bình luận điều này Phản ứng của Quốc Trung khi vợ cũ Thanh Lam công khai hình ảnh bên tình mới khiến cư dân mạng chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-lam-hiem-hoi-xuat-hien-ben-ban-trai-bac-si-nhan-sac-gay-chu-y-dac-biet-402263.html