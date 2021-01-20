Ở tuổi 52, diva Thanh Lam được bạn trai cầu hôn sau hơn nửa năm công khai hẹn hò

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, diva Thanh Lam hạnh phúc cho biết cô đã được bạn trai bác sĩ cầu hôn.

Giữa tháng 6/2020, diva Thanh Lam khiến nhiều người bất ngờ khi công khai hình ảnh hạnh phúc bên người mới. Thời điểm ấy, Thanh Lam cho biết tình yêu giúp cô trẻ trung và yêu đời hơn.

Nữ diva hé lộ hình ảnh tình tứ bên bạn trai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Được biết, bạn trai Thanh Lam là Tiến Hùng, hơn cô 7 tuổi và đang công tác trong ngành y. Trước khi đến với nữ diva, anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Cặp đôi lần đầu gặp nhau tại bệnh viện và dần nảy sinh tình cảm sau nhiều lần tiếp xúc.

Thanh Lam và bạn trai bác sĩ - Ảnh: Internet

Mới đây, tại họp báo giới thiệu dự án âm nhạc mới, diva Thanh Lam bất ngờ thông báo cô đã được bạn trai bác sĩ cầu hôn. Trước thông tin này, nhiều bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Bác sĩ Tiến Hùng - bạn trai diva Thanh Lam chia sẻ: “Một buổi tối, khi chúng tôi đi chơi, Lam bật cho tôi nghe Hẹn yêu. Ca từ, giai điệu rất lãng mạn, đáng yêu. Tôi đã cầu hôn cô ấy và được đồng ý”.

Cả hai luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Chia sẻ về kế hoạch đám cưới, diva Thanh Lam cho biết ở tuổi của mình, chuyện hình thức không còn quá quan trọng. Thay vào đó, cô cảm thấy viên mãn, hài lòng với những gì mình đang có. Dù bạn trai luôn bận rộn với lịch trình dày đặc và hiếm khi cả hai có thể dùng chung một bữa cơm nhưng cô không thấy phiền lòng. Bởi lẽ, họ luôn dành cho nhau sự cảm thông, thấu hiểu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-tuoi-52-diva-thanh-lam-duoc-ban-trai-cau-hon-sau-hon-nua-nam-cong-khai-hen-ho-393960.html