Vào ngày 4/1/2021 (giờ Mỹ), linh cữu của ca sĩ Vân Quang Long đã được mang đi hỏa táng để mang tro cốt về Việt Nam. Trong giây phút tiễn biệt cố nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp và người thân không giấu được sự nghẹn ngào.

Sau 3 tuần diễn ra tang lễ tại Mỹ, ca sĩ Lương Gia Huy cho biết tro cốt của Vân Quang Long đã được đưa về Việt Nam. Mới đây, gia đình đã chính thức tổ chức tang lễ cho anh tại quê nhà Đồng Tháp.

Nhiều người khóc ngất trước giây phút linh cữu của cố nghệ sĩ được mang đi hỏa thiêu - Ảnh: Internet

Cụ thể, đúng 8 giờ sáng nay (20/1), tro cốt của cố nghệ sĩ đã được đặt vào bên trong mộ. Trước đó, những hình ảnh về nơi đặt tro cốt của ca sĩ Vân Quang Long tại Việt Nam đã được hé lộ. Được biết, phần mộ của anh sẽ đặt cạnh nơi an nghỉ của ông bà nội, nơi họ hàng có thể thường xuyên đến thăm viếng và chăm sóc.

Phần mộ được trang trí vòng hoa trắng - Internet

Gia đình Vân Quang Long cho biết không nhận tiền phúng điếu - Ảnh: Internet

Bàn ghế được sắp đặt cẩn thận dành cho khách đến viếng - Ảnh: Internet

Lễ an táng tại quê nhà được diễn ra vô cùng ấm cúng - Ảnh: Internet

Con trai lớn của cố ca sĩ cầm lư hương, trong khi đó vợ cũ Ái Vân đeo khăn tang và cầm di ảnh của Vân Quang Long - Ảnh: Internet

Sau lễ an táng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Vân Quang Long như Tuấn Hưng, Lâm Vũ… sẽ tổ chức đêm nhạc để gây quỹ cho 3 con thơ của cố ca sĩ tại Sài Gòn vào ngày 24/1.

Ngày 29/12, ca sĩ Vân Quang Long bất ngờ qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, đồng nghiệp và khán giả.