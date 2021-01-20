Sau khi tro cốt của cố nghệ sĩ Vân Quang Long được đưa về Việt Nam, gia đình đã tổ chức lễ an táng tại quê nhà Đồng Tháp.
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Vào ngày 4/1/2021 (giờ Mỹ), linh cữu của ca sĩ Vân Quang Long đã được mang đi hỏa táng để mang tro cốt về Việt Nam. Trong giây phút tiễn biệt cố nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp và người thân không giấu được sự nghẹn ngào.
Sau 3 tuần diễn ra tang lễ tại Mỹ, ca sĩ Lương Gia Huy cho biết tro cốt của Vân Quang Long đã được đưa về Việt Nam. Mới đây, gia đình đã chính thức tổ chức tang lễ cho anh tại quê nhà Đồng Tháp.
Cụ thể, đúng 8 giờ sáng nay (20/1), tro cốt của cố nghệ sĩ đã được đặt vào bên trong mộ. Trước đó, những hình ảnh về nơi đặt tro cốt của ca sĩ Vân Quang Long tại Việt Nam đã được hé lộ. Được biết, phần mộ của anh sẽ đặt cạnh nơi an nghỉ của ông bà nội, nơi họ hàng có thể thường xuyên đến thăm viếng và chăm sóc.
Sau lễ an táng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Vân Quang Long như Tuấn Hưng, Lâm Vũ… sẽ tổ chức đêm nhạc để gây quỹ cho 3 con thơ của cố ca sĩ tại Sài Gòn vào ngày 24/1.
Ngày 29/12, ca sĩ Vân Quang Long bất ngờ qua đời vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, đồng nghiệp và khán giả.