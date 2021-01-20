Danh hài Thúy Nga ‘chơi lớn’ định thuê máy bay riêng về Việt Nam, tiết lộ chi phí cho 15 phút bay thử

Trong đoạn clip mới nhất trên kênh Youtube riêng, danh hài Thúy Nga cho biết cô có ý định thuê hẳn 1 chiếc máy bay riêng để bay thẳng về Việt Nam.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại không thể trở về Việt Nam thăm gia đình. Trước tình hình này, danh hài Thúy Nga đã quyết định “chơi lớn”, tính thuê hẳn máy bay riêng để về nước.

Cụ thể, trên kênh Youtube riêng, Thúy Nga vừa đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô ghé thăm sân bay tư nhân tại Mỹ để thuê máy bay. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Hôm nay, tôi quyết định bỏ tiền thuê hẳn một chiếc máy bay riêng để bay về Việt Nam còn làm việc. Cả năm nay dịch bệnh ở Mỹ khiến tôi cứng ngắc người rồi, không làm ăn, biểu diễn được gì, chờ cho hết dịch mới mua được vé thì lâu quá.

Thúy Nga muốn thuê máy bay riêng về Việt Nam nên đã đến sân bay tư nhân tại Mỹ để tìm hiểu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tôi đang phải xem xét, cân nhắc kỹ vì trong số máy bay này có những chiếc khá nguy hiểm vì không bay cao cũng không bay thấp được, đang bay cũng có thể rớt xuống, gặp tai nạn chứ không phải chuyện đùa”.

Bên cạnh đó, Thúy Nga còn hài hước cho biết nếu có điều kiện, cô cũng muốn mua một chiếc máy bay, thuê phi công riêng để bay mỗi ngày. Theo chia sẻ của nữ danh hài, cô được nhân viên sân bay cho đi thử một chiếc máy bay cá nhân trong 15 phút với giá 200 đô la để thử sức chịu đựng.

Sau khi bay thử, Thúy Nga đã từ bỏ ý định - Ảnh: Internet

Ban đầu, Thúy Nga tỏ ra khá thích thú nhưng chỉ sau 15 phút bay thử, cô đã rút lại ý định thuê máy bay riêng về Việt Nam. Nguyên nhân là vì máy bay riêng khiến Thúy Nga bị ù tai và nếu bay hàng chục giờ để về nước thì cô không chịu nổi. Bên cạnh đó, giá thuê máy bay riêng cũng quá đắt nên nữ nghệ sĩ đành từ bỏ.

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