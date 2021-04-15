Sao Việt 24h: Đoan Trang nóng bỏng khoe dáng hé lộ cuộc sống 'giàu sụ', Chi Dân khiến fan lo lắng

Sao Việt 15/04/2021 06:11

Hàng loạt bà mẹ một con khoe nhan sắc khiến cộng đồng mạng "sốc visual". Trong khi đó Chi Dân khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tâm sự dài trên trang cá nhân. Cùng theo dõi các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

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Chi Dân khiến fan xót xa khi đăng tải bài viết cầu xin cho mẹ tai qua nạn khỏi. Hiện tại, nam ca sĩ đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của mẹ. Hình ảnh Chi Dân nắm chặt tay mẹ để tiếp thêm sức mạnh cho bà làm nhiều người xúc động
 
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Đoan Trang khoe thân hình quyến rũ với làn da nâu thương hiệu trong chuyến du lịch cùng chồng ngoại quốc và con gái. Nữ ca sĩ xuất hiện tại nhiều địa điểm đắt đỏ, sang trọng khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tị trước cuộc sống xa hoa của vợ chồng Đoan Trang
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Vợ cũ của Tim 'cưa sừng làm nghé', hứa hẹn trở lại trong một sản phẩm điện ảnh sắp tới
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Anh 'Vi cá' bảnh bao diện suit đỏ chuẩn bị cho buổi công chiếu 'Lật mặt 48h'. Trong phim anh chàng đóng vai một tên xã hội đen với nhiều pha võ thuật đẹp mắt
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Nhiều cư dân mạng để lại bình luận 'sốc visual' trước gương mặt 'họa để đi hát' của Tú Vi. Nữ diễn viên gây bất ngờ bởi giọng hát ngọt ngào, không thua kém nhiều ca sĩ trong một chương trình mới đây
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'Hồng hết phần thiên hạ' là lời bình luận hợp lý nhất cho bức ảnh mới nhất của Dương Triệu Vũ. Em trai Hoài Linh gây bất ngờ vì nhan sắc trông cứ như 'trai 20' của mình
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Cách đây vài giờ, Cao Thái Hà chia sẻ cảm thấy stress, tổn thương bởi những lười bình luận thiếu văn minh của cư dân mạng dành cho vai diễn Hoạn Thư của mình. Có lẽ sau khi được bạn bè và fan động viên, cô nàng đã lấy lại được tâm trạng và đăng ngay một bức ảnh tươi tắn để cảm ơn người hâm mộ
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Sau loạt ảnh như 'tài tử Hong Kong', BB Trần khiến Fan lo lắng vì thân hình gầy gò và gương mặt thiếu sức sống trong bức ảnh selfie mới đây

Ảnh: FBNV

Trào lưu bung cúc phô 'của lạ' của mỹ nhân Việt: Vừa 'hợp hè', lại vừa khéo khoe vòng 1 'hun hút'

Trào lưu bung cúc phô 'của lạ' của mỹ nhân Việt: Vừa 'hợp hè', lại vừa khéo khoe vòng 1 'hun hút'

7 Gấu và nhiều mỹ nhân Việt khác tích cực lăng xê mốt áo bung cúc khoe vòng một gợi cảm. Cộng đồng mạng "ngỡ ngàng" trước độ sang chảnh và sành điệu của cách mặc này.

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Từ khóa:   gia đình Đoan Trang Cuộc sống các sao Việt Chi Dân

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