Trào lưu bung cúc phô 'của lạ' của mỹ nhân Việt: Vừa 'hợp hè', lại vừa khéo khoe vòng 1 'hun hút'

Hậu trường 10/04/2021 10:14

7 Gấu và nhiều mỹ nhân Việt khác tích cực lăng xê mốt áo bung cúc khoe vòng một gợi cảm. Cộng đồng mạng "ngỡ ngàng" trước độ sang chảnh và sành điệu của cách mặc này.

Gần đây, mốt áo bung cúc bất ngờ được hàng loạt mỹ nhân Việt thay nhau lăng xê để khoe vòng 1 sexy khiến cho cư dân mạng phải "nín thở" trước độ táo bạo của xu hướng thời trang này. 

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những sao nữ tích cực phối đồ theo phong cách này nhất. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng thân hình "căng đét", quán quân Sao nhập ngũ thường xuyên diện các thiết kế sơ mi đơn giản nhưng nhấn nhá bằng việc bung từ 2 - 3 cúc áo để tăng độ quyến rũ và cá tính. 

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Với 2 tone màu cơ bản là trắng và đen nhưng bằng một chút biến tấu mở cúc áo đã khiến cho Kỳ Duyên có một vẻ ngoài sexy nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch mà không hề nhức mắt
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7 Gấu có vẻ rất thích cách mặc đồ táo bạo này. Cô nàng sử dụng từ trang phục sự kiện đến những bộ street style màu sắc

Là một hoa hậu nhưng gu ăn mặc của Kỳ Duyên lại phóng khoáng nên không có gì ngạc nhiên khi cô nàng rất chuộng diện kiểu trang phục này.

Ngoài Kỳ Duyên thì cũng có rất nhiều sao nữ khác cũng rất ưa thích kiểu mở cúc hững hờ. Mốt "mặc sơ mi không nội y" được nhiều người đẹp Việt lựa chọn khi thực hiện các bộ hình. 

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Mai Phương Thúy tạo dáng 'hờ hững' trong trang phục sơ mi trắng mỏng manh
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Được mệnh danh là 'nữ hoàng nội y' thì đương nhiên Ngọc Trinh không thể bỏ qua kiểu áo này rồi. Với mái tóc ngắn cá tính, Ngọc Trinh khoe vòng một 'nửa kín, nửa hở' khiến nhiều người 'hốt hoảng'
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Sao có thể thiếu 'nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà trong xu hướng quyến rũ này được. Kết hợp thông minh với nhiều phụ kiện khác, bà mẹ 3 con vẫn tự tin thả dáng nóng bỏng

Một chiếc áo sơ mi basic cũng có thể khiến người phụ nữ trông trưởng thành, quý phái mà vẫn sexy đến nghẹt thở. Tuy nhiên khi lựa chọn kiểu mặc áo bung cúc này, cần phải cẩn thận để tránh hớ hênh, kém duyên và thậm chí là phản cảm. Hãy học hỏi các sao nữ Việt để có thể phối đồ tinh tế nhưng không kém phần hút mắt nhé!

Ảnh: FBNV, Internet

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Từ khóa:   Kỳ Duyên Mỹ nhân Việt Sơ mi bung cúc

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