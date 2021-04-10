Trào lưu bung cúc phô 'của lạ' của mỹ nhân Việt: Vừa 'hợp hè', lại vừa khéo khoe vòng 1 'hun hút'

Gần đây, mốt áo bung cúc bất ngờ được hàng loạt mỹ nhân Việt thay nhau lăng xê để khoe vòng 1 sexy khiến cho cư dân mạng phải "nín thở" trước độ táo bạo của xu hướng thời trang này.

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những sao nữ tích cực phối đồ theo phong cách này nhất. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng thân hình "căng đét", quán quân Sao nhập ngũ thường xuyên diện các thiết kế sơ mi đơn giản nhưng nhấn nhá bằng việc bung từ 2 - 3 cúc áo để tăng độ quyến rũ và cá tính.