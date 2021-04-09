Ngọc Trinh lên tiếng về việc sản phẩm công ty bị khiếu nại, khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

Mới đây, công ty của Ngọc Trinh đã nhận 20 đơn khiếu nại về chất lượng sản phẩm không đảm bảo chất lượng, khiến người tiêu dùng phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm.

Ngọc Trinh được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng nội y", là người đẹp gắn liền với nhiều drama lớn nhỏ. Chỉ trong hơn 3 tháng nửa đầu năm 2021, người mẫu đã gặp liên tiếp 2 vụ "lùm xùm" như sự việc bị trộm mất BST đồng hồ hơn chục tỷ đồng hay drama với ông trùm bất động sản Nathan Lee.

Hôm nay ngày 9/4, trên mạng xã hội lại được dịp xôn xao việc 1 công ty mà Ngọc Trinh với vai trò Phó Chủ tịch kiêm đại diện hình ảnh bất ngờ nhận được 20 đơn khiếu nại về chất lượng sản phẩm. Trong đó có 1 vụ việc khiến người tiêu dùng phải nhập viện cấp cứu giữa đêm.



Bài viết trên Fanpage chính thức của Ngọc Trinh - Ảnh: FB

Lên tiếng giải thích về vụ việc trên fanpage, Ngọc Trinh cho hay: "Qua điều tra, sản phẩm khách mua là GIẢ MẠO, khách chia sẻ có nghe cách Trinh phân biệt hàng giả - thật rồi tuy nhiên do ham rẻ và người bán giải thích lòng vòng nên tin và mua. Sau khi phát hiện ra thì bị người bán block và chặn số".

Ngọc Trinh đại diện cho hình ảnh sản phẩm của công ty - Ảnh: FB

Ngoài ra, Chủ tịch Ngọc Trinh còn cho biết giá niêm yết, chính hãng của sản phẩm sẽ luôn để ở mức giá cố định 1.380.000 VNĐ chứ không phải 999.000 VNĐ/2 hộp như trường hợp khách hàng đã mua ở trên.

Ngọc Trinh cùng Vũ Khắc Tiệp ở Hà Nội - Ảnh: FB

Với người giả mạo sản phẩm, phía bên Công ty Ngọc Trinh đã lập hồ sơ để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết. Hiện tại, người đẹp đang ở Hà Nội đón kỷ niệm tình bạn 17 năm với Vũ Khắc Tiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-len-tieng-ve-viec-san-pham-cong-ty-bi-khieu-nai-khien-khach-hang-nhap-vien-cap-cuu-401478.html