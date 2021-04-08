Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Hậu trường 08/04/2021 21:59

Ngày 8/4, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền dòng trạng thái được đăng tải bởi ca sĩ P.T.T. gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, Linh Lan đã lên tiếng.

Cụ thể, dòng trạng thái của nữ ca sĩ P.T.T. chia sẻ: "Bé Helen bản thân mình cũng rất thương, mình nghĩ ai cũng thương hết vì bé còn rất nhỏ và ngây thơ. Cho dù bé có phải con anh Long hay không thì cũng vẫn sẽ luôn đáng để nhận được tình thương của mọi người. Chỉ là xin đừng trao nhầm tình thương cho những người không đáng nhận, vậy thôi". Cô bé được người này nhắc đến trong dòng trạng thái trên chính là con gái của Vân Quang Long và người vợ hai Linh Lan – bé Helen. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là câu nói úp mở của nữ ca sĩ. 

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả' - Ảnh 1
 Dòng trạng thái được ca sĩ P.T.T. đăng tải - Ảnh: FB

Theo đó, dòng trạng thái vừa đăng tải vài tiếng đồng hồ của nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. 

Con gai Van Quang Long 2
 Linh Lan cố gắng vượt qua dư luận tiêu cực để bảo vệ con gái và cho chồng được ra đi thanh thản - Ảnh: Internet

Trước các thông tin gây xôn xao cộng đồng, hôm nay Linh Lan - vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long cũng đã viết "tâm thư" dài trên trang cá nhân. Cô viết: "Bao nhiêu tháng ngày vừa qua kể từ khi anh vĩnh viễn ra đi thì em đã chịu rất nhiều oan ức & đau thương dồn dập ập tới. Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong và cam chịu tất cả chỉ vì Helen con gái của chúng ta và mong cho anh ra đi thanh thản". Đặc biệt, cô còn nhấn mạnh: "Anh linh thiêng hãy bảo vệ mẹ con em trước nanh vuốt của những người dã tâm đang muốn phủ nhận anh là Ba ruột của con gái chúng ta".

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả' - Ảnh 3
Chia sẻ của Linh Lan trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Theo như Linh Lan chia sẻ, từ sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, cô đã phải chịu rất nhiều oan ức và đau thương dồn dập ập tới. Thế nên giờ đây, cô chỉ mong mỏi nhất là có được tinh thần sống tích cực: "Sau những chuyện vừa qua em thấy cuộc đời này ngắn quá, ta nên trân trọng những gì ta đang có, cũng như bây giờ em có Helen là niềm tin, là tinh thần, là hi vọng, là hạnh phúc. Anh cũng hãy phù hộ cho tất cả những ai yêu thương anh thật nhiều anh nhé".

Dù nam nghệ sĩ thần tượng 8X qua đời đã lâu, cư dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán trước màn đấu tố qua lại giữa những người thân, bạn bè của anh. Trong khi đó, không ít người cho rằng tất cả nên dừng lại việc chỉ trích, bới móc nhau để người đã khuất được yên nghỉ.

Từ khóa:   Vân Quang Long vợ Vân Quang Long Nghệ sĩ Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 47 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026