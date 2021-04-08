Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Ngày 8/4, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền dòng trạng thái được đăng tải bởi ca sĩ P.T.T. gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, Linh Lan đã lên tiếng.

Cụ thể, dòng trạng thái của nữ ca sĩ P.T.T. chia sẻ: "Bé Helen bản thân mình cũng rất thương, mình nghĩ ai cũng thương hết vì bé còn rất nhỏ và ngây thơ. Cho dù bé có phải con anh Long hay không thì cũng vẫn sẽ luôn đáng để nhận được tình thương của mọi người. Chỉ là xin đừng trao nhầm tình thương cho những người không đáng nhận, vậy thôi". Cô bé được người này nhắc đến trong dòng trạng thái trên chính là con gái của Vân Quang Long và người vợ hai Linh Lan – bé Helen. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là câu nói úp mở của nữ ca sĩ.

Dòng trạng thái được ca sĩ P.T.T. đăng tải - Ảnh: FB Theo đó, dòng trạng thái vừa đăng tải vài tiếng đồng hồ của nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng.

Linh Lan cố gắng vượt qua dư luận tiêu cực để bảo vệ con gái và cho chồng được ra đi thanh thản - Ảnh: Internet Trước các thông tin gây xôn xao cộng đồng, hôm nay Linh Lan - vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long cũng đã viết "tâm thư" dài trên trang cá nhân. Cô viết: "Bao nhiêu tháng ngày vừa qua kể từ khi anh vĩnh viễn ra đi thì em đã chịu rất nhiều oan ức & đau thương dồn dập ập tới. Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong và cam chịu tất cả chỉ vì Helen con gái của chúng ta và mong cho anh ra đi thanh thản". Đặc biệt, cô còn nhấn mạnh: "Anh linh thiêng hãy bảo vệ mẹ con em trước nanh vuốt của những người dã tâm đang muốn phủ nhận anh là Ba ruột của con gái chúng ta". Chia sẻ của Linh Lan trên trang cá nhân - Ảnh: FB Theo như Linh Lan chia sẻ, từ sau khi cố nghệ sĩ Vân Quang Long qua đời, cô đã phải chịu rất nhiều oan ức và đau thương dồn dập ập tới. Thế nên giờ đây, cô chỉ mong mỏi nhất là có được tinh thần sống tích cực: "Sau những chuyện vừa qua em thấy cuộc đời này ngắn quá, ta nên trân trọng những gì ta đang có, cũng như bây giờ em có Helen là niềm tin, là tinh thần, là hi vọng, là hạnh phúc. Anh cũng hãy phù hộ cho tất cả những ai yêu thương anh thật nhiều anh nhé".

Dù nam nghệ sĩ thần tượng 8X qua đời đã lâu, cư dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán trước màn đấu tố qua lại giữa những người thân, bạn bè của anh. Trong khi đó, không ít người cho rằng tất cả nên dừng lại việc chỉ trích, bới móc nhau để người đã khuất được yên nghỉ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-lan-viet-tam-thu-sau-thong-tin-up-mo-ve-than-phan-be-helen-em-chi-biet-nuot-nguoc-nuoc-mat-vao-ben-trong-cam-chiu-tat-ca-401397.html