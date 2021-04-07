Linh Lan tổ chức lễ cúng 100 ngày cầu siêu cho Vân Quang Long, phát trực tiếp trên Youtube cá nhân

Linh Lan - vợ hai của Vân Quang Long đã tổ chức lễ cúng 100 ngày khuất và cầu siêu giải thoát cho chồng ngay tại nhà.

Hôm nay, ngày 7/4, cũng là ngày thứ 100 ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Nổi tiếng và được biết đến qua nhiều ca khúc ấn tượng với thế hệ 8X, 9X, khi người nghệ sĩ tài năng này ra đi, bạn bè, người thân và đồng nghiệp ai cũng phải xót thương. Mặc dù lễ tưởng nhớ 100 ngày mất của giọng ca Bởi tin lời thề được tổ chức ngay tại nhà bố mẹ ruột, nhưng vì không được chấp nhận, nên Linh Lan - người vợ thứ hai của Vân Quang Long đành phải lập bàn thờ và cúng bái cho chồng tại nhà riêng.



Lễ cúng với sự góp mặt của bạn bè và những người thân thiết - Ảnh cắt từ clip Trong lễ cúng, ngoài sự góp mặt của những người thân thiết, bạn bè, Linh Lan cũng có mời thêm sư thầy tới nhà để cầu siêu cho người chồng quá cố. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, cô còn chia sẻ Livestream về buổi lễ. Linh Lan làm lễ cúng 100 ngày tại nhà và mời sư thầy về cầu siêu cho người chồng quá cố - Ảnh cắt từ clip "Hôm nay 100 ngày của anh Long, tròn 100 ngày anh đi về một nơi xa. Lan cũng có làm lễ cầu cho anh, mong anh siêu thoát" - Linh Lan chia sẻ. Được biết trước đó, vào ngày lễ 49 ngày, Linh Lan cũng thực hiện đầy đủ các nghi thức cúng bái cho Quang Long và quyên góp từ thiện.

Trong Livestream của cô, rất nhiều người đã vào xem và để lại lời bình luận chia buồn cùng gia đình, mong cho linh hồn của cố nghệ sĩ được yên nghỉ. Bên cạnh đó, một số người còn chúc cho Linh Lan hãy cố gắng mạnh mẽ, không nên bận tâm quá nhiều việc, giữ sức khỏe để chăm sóc cho con nhỏ. Nhiều người ủng hộ lên tiếng chúc Linh Lan hãy mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn - Ảnh: Youtube Trong hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô con gái út của hai vợ chồng mặc đồ trắng, quỳ trước bàn thờ lễ cùng với mẹ để thắp hương cho ba khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Con gái út cùng mẹ quỳ trước bàn lễ thắp hương cho bố khiến nhiều người xúc động - Ảnh cắt từ clip Chuyện vợ chồng của cặp đôi Vân Quang Long và Linh Lan là một chặng đường trắc trở. Sau khi Vân Quang Long mất, cuộc sống của người vợ Linh Lan cũng không mấy yên bình, cô vướng phải khá nhiều tin đồn mâu thuẫn, ồn ào với gia đình phía bên nhà chồng. Đến nay, mối quan hệ giữa Linh Lan và gia đình chồng vẫn chưa được hàn gắn.

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