Cổ Ngân tiết lộ nguyên nhân bất ngờ khi chia tay bạn trai tỷ phú người Mỹ hơn 46 tuổi

Từng khiến dư luận xôn xao một thời gian vì chuyện tình yêu "yêu nhau không phân biệt khoảng cách thế hệ", mới đây, Cổ Ngân đã bất ngờ chia sẻ lý do chia tay tỷ phú Mỹ Wynn Katz.

Mới đây, cô nàng TikToker Cổ Ngân đã bất ngờ chia sẻ lý do dẫn đến sự việc "đường ai nấy đi" với bạn trai tỷ phú 72 tuổi Wynn Katz - CEO của hãng thời trang ở Los Angeles, Mỹ. Trong khi cộng đồng mạng còn đang xôn xao với chuyện tình đũa lệch cách nhau đến 46 tuổi giữa cô và vị hôn phu của mình, dân mạng lại được phen "dậy sóng" trước thông tin mới này. Trước đó, hai người đã từng đính hôn và dự định không lâu sau đó sẽ tiến hành tổ chức đám cưới. Buổi lễ đính hôn đơn giản nhưng "chuẩn 6 sao" của Cổ Ngân và Wynn khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa ghen tỵ.

Lễ đính hôn được tổ chức tại nhà hàng 6 sao - Ảnh: Internet Hai người từng chia sẻ chuyện tình cảm tâm đầu ý hợp, khoảng cách tuổi tác không còn là vấn đề - Ảnh: Internet Thời gian mặn nồng, Ngân rất thoải mái khi nói về tình yêu của mình, cả hai đều thuận lòng khi tiến đến với nhau. Khi được hỏi về chuyện có phải yêu Wynn vì tiền hay không, bởi chênh lệch tuổi tác của cả hai khá lớn, Cổ Ngân thẳng thắn nói về quan điểm của bản thân mình. Với cô, đàn ông phải có tiền thì mới chứng tỏ được bản lĩnh thực thụ: "Phụ nữ yêu đàn ông ngoại quốc hay đàn ông Việt Nam thì cũng phải bao gồm cả chuyện tiền tài trong đó. Nếu đã là phụ nữ thông minh, hiện đại thì chẳng ai muốn chung sống với đàn ông nhu nhược, thất bại. Khả năng kinh tế của người đàn ông cũng là minh chứng nói rõ bản thân anh ta thế nào, khả năng và đầu óc của anh ta ra sao. Mình nghĩ rằng ai cũng chỉ có một cuộc đời, hãy đến với những người bạn thích, bạn muốn gắn bó và tội gì không lựa chọn một người có điều kiện tốt một chút cơ chứ". Với Cổ Ngân, đàn ông phải có tiền mới chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh - Ảnh: Internet Trên TikTok, cô không ngần ngại chia sẻ trước kia cũng từng "cơm không lành canh không ngọt" với vị đại gia này. Với cô, quyết định hiện tại đối với cô là đúng đắn. Ngân chia sẻ: "Thật ra cảm giác có vấn đề giữa mình và anh ấy đã âm ỉ từ lâu rồi. Nhưng nó không lớn và không mấy quan trọng để cãi vã hoặc chia tay. Tuy nhiên có vài vấn đề nó cũng khiến chuyện của cả hai trở nên khó khăn. Ai cũng biết là phụ nữ thường hay ghen tị với nhau và bố thì lại hay thương con gái của mình. Khi mình xuất hiện, con gái của anh ấy cũng không mấy vui nhưng chẳng phản ứng gì. Bản thân mình cũng cá tính, yêu thì không muốn tình cảm phải chia sẻ cho bất cứ ai nên thật ra mọi người bằng mặt mà không bằng lòng thế. Anh ấy là người đàn ông của gia đình nên mình luôn có cảm giác anh ấy sẽ chọn con gái chứ không phải mình".

Trong thời gian yêu, Cổ Ngân luôn được Wynn yêu thương, chiều chuộng - Ảnh: Internet Hai người cũng có những giây phút lãng mạn bên nhau như những cặp đôi khác - Ảnh: Internet Dịch bệnh Covid-19 khiến cặp đôi 14 tháng xa nhau, nữ người mẫu trẻ ở Việt Nam thoải mái đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Trong khi đó, bạn trai 72 tuổi lại ở Mỹ trong tình trạng cách ly, ở nhà và gọi facetime cho cô. "Cảm giác khó chịu vô cùng ấy nó cứ âm ỉ cho đến hôm 19/3 là sinh nhật của anh ấy. Hai đứa mình cãi nhau xong không nói chuyện khoảng 2 tuần. Tối hôm qua mới nói chuyện lại, đang vui vẻ tưởng sẽ làm hòa nhưng lại tranh cãi và mình quyết định nói lời chia tay", Ngân thành thật chia sẻ. Trước quyết định chia tay quá đường đột của vợ sắp cưới, ngài tỷ phú cũng vô cùng tức giận, Wynn nói: "Em điên rồi nhưng đồng ý thôi, như em mong muốn, em muốn làm gì thì làm, tạm biệt và chúc em may mắn". Được biết, trước đó, cặp đôi cũng từng chia tay và theo cô, lần nào lí do cũng "xàm xí". Khi thì cô đánh son tím khiến chồng tức giận, khi thì Ngân mặc váy xẻ quá cao… Tuy nhiên những lần ấy, cô chỉ ẩn ảnh trên mạng xã hội thôi. Bây giờ, Ngân đã xóa bỏ tất cả, nghiêm túc hơn với quyết định của mình. Hai người nhiều lần cãi nhau vì những lí do 'ngớ ngẩn' như khi Cổ Ngân đánh son tím và mặc váy xẻ tà cao - Ảnh: Internet Nói thêm về việc chia tay, cô cho biết thêm: "Nếu như mình tham lam, muốn tiếp tục cái gọi là xây dựng 'nền tảng' dưới sự giúp đỡ của Wynn thì mình phải nhất quyết không chia tay chứ. Sự dứt khoát của mình cũng chứng minh rằng mình không phải yêu vì tiền. Nếu vì tiền còn lâu mình mới bỏ anh ấy”.

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