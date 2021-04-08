Phụ nữ hiện đại không cần chồng chu cấp, vợ Kinh Quốc 'mạnh tay' chi hàng tỷ đồng mua tặng chồng 'nhà xịn, siêu xe'

Nếu như nghệ sĩ Kinh Quốc tham gia và được biết đến nhiều trong lĩnh vực giải trí thì vợ anh – Thu Trà lại là tuýp phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, "máu mặt" trên thương trường. Cô được biết đến là nữ đại gia lập nghiệp và đi lên từ hai bàn tay trắng nhờ kinh doanh bất động sản và đầu tư phát triển ngành dịch vụ du lịch.

Được biết, Kinh Quốc và Thu Trà kết hôn đã được hơn 10 năm nhưng trước đó chưa từng tổ chức đám cưới. Câu chuyện tình yêu của hai người cũng đầy sóng gió và trắc trở. Không phải vì tác động bên ngoài như gia đình ngăn cấm hay tài chính chưa vững vàng…Mà bởi hai con người này được biết đến với tính tình khác nhau "một trời một vực".

Sau khi kết hôn và về chung một nhà, Kinh Quốc ít tham gia hoạt động giải trí hơn xưa vì biết vợ không dành sự quan tâm trong lĩnh vực này. Anh chia sẻ: "Tiền bạc nuôi con gần như tôi không biết gì và cũng không để tâm. Ngay từ đầu vợ chồng tôi đã thỏa thuận, tôi lo công việc, vợ tôi lo con cái. Nhưng tôi biết, chi phí cho con cái và gia đình cô ấy bỏ ra là không ít".

Thu Trà luôn quan tâm và mua tặng chồng những món đồ hiệu, mặc dù phong cách sống của Kinh Quốc rất giản dị - Ảnh: Internet

Mặc dù là vợ chồng nhưng kinh tế của hai người khá rõ ràng. Kinh Quốc quan điểm mình là người đàn ông, trụ cột trong gia đình nên càng không muốn bị mang tiếng là "ăn bám vợ", theo nam diễn viên "tiền bạc của ai người nấy tiêu", chỉ trong những lúc thực sự cấp bách, công việc cần nguồn vốn lớn để đầu tư, anh mới hỏi mượn vợ.

Nhìn vào cuộc sống của nam diễn viên, nhiều người không khỏi xuýt xoa bởi có người vợ chu đáo, luôn yêu thương và tận tình chăm sóc chồng. Thậm chí, Thu Trà còn không tiếc tay chi mạnh tiền mua tặng cho người thương "siêu xe, nhà xịn, đồ hiệu đắt đỏ" khiến bao người mơ ước.

Diễn viên Kinh Quốc trong một lần chia sẻ đã tiết lộ việc vợ chồng anh có nhà và biệt thự tại TP.HCM, Vũng Tàu. Riêng căn nhà 7 tầng tại Q.1, TP.HCM có giá ước tính khoảng 46 tỉ đồng. Chưa hết, Thu Trà còn "mạnh tay" chi ra 6 tỷ để mua tặng chồng con "siêu xe" mà Kinh Quốc "cả năm chỉ 10 lần động tới". Ngoài ra, còn rất nhiều món hàng hiệu đắt đỏ khác chưa được kể đến.

Vợ chồng Kinh Quốc - Thu Trà và căn nhà 7 tầng có mặt tiền ở Q1 (TP.HCM) - Ảnh minh họa: Internet



Xe hơi 6 tỷ mà Thu Trà mua tặng Kinh Quốc - Ảnh: Internet

Một phần nội thất bên trong căn nhà của hai vợ chồng - Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn, Kinh Quốc cho biết Thu Trà là một người phụ nữ rất đặc biệt, cô không yêu cầu một người bạn trai giàu có, ngoại hình quá “rạng ngời” mà chỉ cần một người có thể hiểu và phù hợp với mình. Năm đó, anh đã may mắn lọt vào "mắt xanh" của nữ doanh nhân nhờ vào sức hút riêng của mình. Tuy nhiên, lúc ấy Thu Trà vẫn còn đang trên con đường lập nghiệp, chưa thành công được như bây giờ.