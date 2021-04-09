'Bé' Xuân Mai của Con cò bé bé ‘cho lên sóng’ 3 nhóc tỳ sinh năm một cực đáng yêu sau thời dài vắng bóng

Cho đến hiện tại, mặc dù đã qua hàng chục năm, nhưng các sản phẩm âm nhạc của "cô bé" ngày nào vẫn được rất nhiều em nhỏ yêu thích.

Nhắc đến ca sĩ nhí Xuân Mai , từ các bậc phụ huynh đến các em nhỏ không ai là không biết. Sớm bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ, khi chưa đầy 3 tuổi, Xuân Mai đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng giọng hát trong trẻo cùng ngoại hình vô cùng xinh xắn.

Tuy nhiên, không gắn liền với hoạt động nghệ thuật quá lâu, cô rời bỏ "cuộc chơi" từ sớm và lấy chồng ở độ tuổi tròn 20. Đối với nữ ca sĩ, cô chỉ mong có một cuộc sống gia đình yên ấm và hạnh phúc.

Được biết đến qua nhiều bài hát dành cho thiếu nhi như Cháu yêu bà, Mẹ yêu không nào, Những em bé ngoan... Đặc biệt, nổi tiếng nhất là bài Con cò bé bé mặc dù ở độ tuổi còn rất nhỏ, nên Xuân Mai được mệnh danh như là thần đồng âm nhạc Việt Nam.

Hiện tại, Xuân Mai đã 26 tuổi và làm mẹ của 3 đứa con. Cô ca sĩ nhí thuở nào khá kín tiếng trong đời sống thường ngày và rất hiếm khi đăng tải hình ảnh con mình trên mạng xã hội.

Nhưng mới đây, trang cá nhân của Xuân Mai bất ngờ chia sẻ những hình ảnh, trong đó có sự hiện diện đầy đủ của cả 3 nhóc tỳ nhà cô. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Muốn chụp hình đẹp cho mấy bạn nhỏ này em phải chụp ít nhất 100 tấm rồi ngồi lựa. Hôm qua em chỉ chụp được khoảng 10 tấm nên chẳng có tấm nào mà cả 3 đứa nhìn đàng hoàng hết".

Trang cá nhân của Xuân Mai bất ngờ chia sẻ sự hiện diện đầy đủ của cả 3 nhóc tỳ - Ảnh: FB

Bài viết sau vài giờ đăng tải đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ mọi người. Hầu như đều khen các con giống mẹ và chúc phúc cho vợ chồng Xuân Mai. "Bé gái giống y chang mẹ hồi bé", "Thấy thương quá, không ngờ bé Xuân Mai ngày nào có 3 baby rồi"... và rất nhiều bình luận khác tương tự. Đặc biệt, có người còn nói: "Cả một bầu trời tuổi thơ của em. Bây giờ cò dù lớn, em vẫn yêu thương cò. Chúc cả gia đình Xuân Mai luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh".

Bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, cô ca sĩ nhí cũng đã đăng tải hình ảnh của mình và con gái để hỏi cộng đồng mạng, nhờ so sánh xem hai mẹ con có điểm nào giống nhau không, vì trong gia đình, ai cũng nói 3 con giống bố. "Cả nhà có thấy mẹ con em giống nhau chút nào không? Gặp ai cũng nói 3 đứa nhà em nhìn giống chồng em thôi, huhu" - Xuân Mai chia sẻ.

Xuân Mai đăng tải hình ảnh của mình và con gái, nhờ so sánh điểm giống nhau giữa hai người - Ảnh: FB

Khi được hỏi lý do vì sao trong 4 năm, cô lại sinh con liền sát nhau như vậy, thì mẹ ruột của Xuân Mai cho biết vì gia đình ít người nên khuyến khích con gái sinh nhiều con cho "vui nhà vui cửa". Về điểm này, nữ ca sĩ cũng cùng quan điểm với mẹ.

Theo cô, có được sự hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình là quan trọng nhất. Hơn nữa, việc sinh con dày còn tiện cho bọn trẻ chơi với nhau vì đồng trang lứa và gia đình dễ bề chăm sóc hơn.