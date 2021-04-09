'Bé' Xuân Mai của Con cò bé bé ‘cho lên sóng’ 3 nhóc tỳ sinh năm một cực đáng yêu sau thời dài vắng bóng

Hậu trường 09/04/2021 11:45

Mới đây, trang cá nhân trên facebook của "bé" Xuân Mai hé lộ hình ảnh về 3 nhóc tỳ đáng yêu nhà mình, khiến dân mạng xôn xao vì giọng ca "Con cò bé bé" giờ đã có tới 3 mặt con.

Nhắc đến ca sĩ nhí Xuân Mai, từ các bậc phụ huynh đến các em nhỏ không ai là không biết. Sớm bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ, khi chưa đầy 3 tuổi, Xuân Mai đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng giọng hát trong trẻo cùng ngoại hình vô cùng xinh xắn.

Cho đến hiện tại, mặc dù đã qua hàng chục năm, nhưng các sản phẩm âm nhạc của "cô bé" ngày nào vẫn được rất nhiều em nhỏ yêu thích.

Được biết đến qua nhiều bài hát dành cho thiếu nhi như Cháu yêu bà, Mẹ yêu không nào, Những em bé ngoan... Đặc biệt, nổi tiếng nhất là bài Con cò bé bé mặc dù ở độ tuổi còn rất nhỏ, nên Xuân Mai được mệnh danh như là thần đồng âm nhạc Việt Nam.

Ca si Xuan Mai
Xuân Mai thời còn bé đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bằng giọng hát trong trẻo cùng ngoại hình vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không gắn liền với hoạt động nghệ thuật quá lâu, cô rời bỏ "cuộc chơi" từ sớm và lấy chồng ở độ tuổi tròn 20. Đối với nữ ca sĩ, cô chỉ mong có một cuộc sống gia đình yên ấm và hạnh phúc.

Hiện tại, Xuân Mai đã 26 tuổi và làm mẹ của 3 đứa con. Cô ca sĩ nhí thuở nào khá kín tiếng trong đời sống thường ngày và rất hiếm khi đăng tải hình ảnh con mình trên mạng xã hội.

Nhưng mới đây, trang cá nhân của Xuân Mai bất ngờ chia sẻ những hình ảnh, trong đó có sự hiện diện đầy đủ của cả 3 nhóc tỳ nhà cô. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Muốn chụp hình đẹp cho mấy bạn nhỏ này em phải chụp ít nhất 100 tấm rồi ngồi lựa. Hôm qua em chỉ chụp được khoảng 10 tấm nên chẳng có tấm nào mà cả 3 đứa nhìn đàng hoàng hết".

Ca si Xuan Mai 1
 Trang cá nhân của Xuân Mai bất ngờ chia sẻ sự hiện diện đầy đủ của cả 3 nhóc tỳ - Ảnh: FB

Bài viết sau vài giờ đăng tải đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ mọi người. Hầu như đều khen các con giống mẹ và chúc phúc cho vợ chồng Xuân Mai. "Bé gái giống y chang mẹ hồi bé", "Thấy thương quá, không ngờ bé Xuân Mai ngày nào có 3 baby rồi"... và rất nhiều bình luận khác tương tự. Đặc biệt, có người còn nói: "Cả một bầu trời tuổi thơ của em. Bây giờ cò dù lớn, em vẫn yêu thương cò. Chúc cả gia đình Xuân Mai luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh".  

Ca si Xuan Mai 2

Ca si Xuan Mai 4
 Bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Trước đó, cô ca sĩ nhí cũng đã đăng tải hình ảnh của mình và con gái để hỏi cộng đồng mạng, nhờ so sánh xem hai mẹ con có điểm nào giống nhau không, vì trong gia đình, ai cũng nói 3 con giống bố. "Cả nhà có thấy mẹ con em giống nhau chút nào không? Gặp ai cũng nói 3 đứa nhà em nhìn giống chồng em thôi, huhu" - Xuân Mai chia sẻ.

Ca si Xuan Mai 5
 Xuân Mai đăng tải hình ảnh của mình và con gái, nhờ so sánh điểm giống nhau giữa hai người - Ảnh: FB

Khi được hỏi lý do vì sao trong 4 năm, cô lại sinh con liền sát nhau như vậy, thì mẹ ruột của Xuân Mai cho biết vì gia đình ít người nên khuyến khích con gái sinh nhiều con cho "vui nhà vui cửa". Về điểm này, nữ ca sĩ cũng cùng quan điểm với mẹ.

Theo cô, có được sự hạnh phúc, đầm ấm trong gia đình là quan trọng nhất. Hơn nữa, việc sinh con dày còn tiện cho bọn trẻ chơi với nhau vì đồng trang lứa và gia đình dễ bề chăm sóc hơn.

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Linh Lan viết tâm thư sau thông tin 'úp mở' về thân phận bé Helen: 'Em chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cam chịu tất cả'

Ngày 8/4, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền dòng trạng thái được đăng tải bởi ca sĩ P.T.T. gây xôn xao dư luận. Trước thông tin này, Linh Lan đã lên tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Xuân Mai Xuân Mai Con của Xuân Mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 17 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026