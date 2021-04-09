Rò rỉ hình ảnh đám hỏi 'kín như bưng' của Xuân Trường và Nhuệ Giang

Sáng 9/4, Lương Xuân Trường và bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Hai bên gia đình cũng thuê lực lượng an ninh nhằm đảm bảo riêng tư cho đám hỏi, mọi thứ diễn ra vô cùng kín đáo.

Theo nguồn tin từ Zing, gia đình tiền vệ tuyển Việt Nam có mặt tại Hà Nội lúc hơn 11h (9/4). Riêng gia đình nhà trai đã khởi hành từ TP Tuyên Quang từ sớm. "Đám hỏi tổ chức ở nhà gái tại Hà Nội. Trường muốn công việc được riêng tư", ông Lương Bách Chiến – bố của nam cầu thủ cho hay.

Hình ảnh rạng rỡ của Xuân Trường và Nhuệ Giang trong đám hỏi - Ảnh: Sport5

Trước đó, tối 8/4, trước khi bay ra Hà Nội để chuẩn bị lo đại sự, Xuân Trường còn tham gia một trận đấu của đội nhà.

Tham dự đám hỏi của Lương Xuân Trường còn có tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và bác sĩ Choi Yu-young.

Cận cảnh rạp đám hỏi nhà cô dâu Nhuệ Giang - Ảnh: Sport5

Bên cạnh đó, gia đình hai bên đã thuê lực lượng an ninh nhằm đảm bảo riêng tư cho đám hỏi.

Vệ sĩ túc trực trong đám hỏi nam cầu thủ - Ảnh: Zing

Được biết, Xuân Trường chỉ trở về vào đêm trước ngày ăn hỏi bởi mọi chuyện đã có người thân lo giúp. Thêm nữa, điều kiện đi lại hiện nay cũng không mấy khó khăn, vì vậy nam cầu thủ không muốn về sớm để ảnh hưởng đến đội bóng HAGL. Theo đó, cũng do lịch thi đấu dày đặc nên các đồng đội HAGL không thể về chung vui cùng Xuân Trường được. Tuy nhiên trước đó, họ đã cùng ăn bữa tối thân mật và những người bạn thân thiết cũng đã ra tận sân bay để tiễn Trường “Híp” về “hỏi vợ” - theo nguồn tin từ Trí Thức Trẻ.

Tôi rất buồn khi Hồ Văn Cường nói ra câu đó "Có lẽ vì Hồ Văn Cường chưa đủ lớn, chưa đủ hiểu biết nên mới nói ra như vậy" – Phi Nhung nói.

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