Trước khi lấy vợ đại gia vừa bị bắt, diễn viên Kinh Quốc nổi tiếng cỡ nào?

Hậu trường 08/04/2021 14:16

Thời đỉnh cao của sự nghiệp ấy, Kinh Quốc phủ sóng dày đặc trên màn ảnh và được đông đảo người hâm mộ biết đến. Đặc biệt, vào năm 2006, Kinh Quốc còn được vinh danh là "Nam diễn viên được yêu thích nhất" tại HTV Awards.

Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1974 và từng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim khí - điện máy. Sau này, khi phát hiện ra niềm đam mê đối với diễn xuất, anh mới quyết định rẽ hướng và nhanh chóng trở thanh diễn viên nổi tiếng đầu những năm 2000.

Nhắc đến tên tuổi của Kinh Quốc, người ta sẽ nhớ đến sự góp mặt của anh trong những dự án phim nổi tiếng như: Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal...

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 Diễn viên Kinh Quốc - Ảnh: Internet

Thời đỉnh cao của sự nghiệp ấy, Kinh Quốc phủ sóng dày đặc trên màn ảnh và được đông đảo người hâm mộ biết đến. Đặc biệt, vào năm 2006, Kinh Quốc còn được vinh danh là "Nam diễn viên được yêu thích nhất" tại HTV Awards.

Tuy nổi tiếng với điện ảnh là vậy, thế nhưng ít ai biết về chuyện tình cảm của nam diễn viên Hướng nghiệp. Kinh Quốc từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà. Được biết, bà Trà là một dân kinh doanh bất động sản có tiếng ở Vũng Tàu.

Từ khi về chung một nhà khoảng năm 2016, cặp đôi hết mực yêu thương nhau. Nữ đại gia còn nhiều lần gây “choáng” với dư luận khi cực kì “mạnh tay” chi hẳn 6 tỷ tậu xế hộp tặng chồng, hay nhiều món đồ hàng hiệu khác. Từ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc với người vợ thứ 2, nam nghệ sĩ 7x hạn chế đóng phim để tập trung vào công việc kinh doanh. Kinh Quốc xây dựng kênh Youtube riêng và thực hiện những thước phim ngắn hay vlog.

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 Kinh Quốc và bà xã Thu Trà - Ảnh: Internet

Tâm sự về cuộc sống hôn nhân cùng nữ đại gia bằng tuổi, nam diễn viên chia sẻ mình rất sợ áp lực đối với những vấn đề thường nhật. Vậy nên, Kinh Quốc luôn ý thức được mình phải độc lập về kinh tế thì hôn nhân mới thoải mái và hạnh phúc được. Được biết, vợ Kinh Quốc cũng không thích các hoạt động giải trí, chính vì thế anh rất ít khi đưa bà xã đi dự sự kiện cùng.

Theo nguồn tin từ CAO, tối ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng, lệnh khám xét đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng trú tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa bị bắt: Là doanh nhân nổi tiếng giàu có, tặng chồng xe hơi 6 tỷ đồng, không ít lần ‘mạnh tay’ chi nhiều đồ hiệu

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa bị bắt: Là doanh nhân nổi tiếng giàu có, tặng chồng xe hơi 6 tỷ đồng, không ít lần ‘mạnh tay’ chi nhiều đồ hiệu

Vợ diễn viên Kinh Quốc là nữ đại gia Thu Trà vừa bị bắt vì có liên quan đến đường dây Cho vay nặng lãi và Rửa tiền. Được biết, Thu Trà là vợ hai của nam nghệ sĩ và bà không thích xuất hiện nhiều trước công chúng.

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