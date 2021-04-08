Nghệ sĩ Thương Tín: Đã có diện mạo mới, tiết lộ ‘mối làm ăn’ sắp tới

Sau khi thay đổi diện mạo có phần khác trước, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ về dự định mới trong tương lai: “Tôi vừa có cuộc hẹn với bạn tôi về. Chúng tôi có một dự án làm ăn với nhau”.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh cô dẫn nghệ sĩ Thương Tín đi làm lại răng. Trong clip, nam nghệ sĩ còn hơi yếu, bước chân còn chậm chạp và có phần khập khiễng. Tuy nhiên nhìn chung, sức khỏe đã tiến triển hơn trước khá nhiều.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, nam nghệ sĩ tiết lộ: "Tôi vừa có cuộc hẹn với bạn tôi về. Chúng tôi có một dự án làm ăn với nhau, làm về đường điện ở Nha Trang. Bạn tôi lo về dự án, tôi chỉ việc làm theo thôi".

Nghệ sĩ Thương Tín đã có diện mạo mới sau khi làm răng - Ảnh: Youtube NV

Nhận được tin tốt từ đàn anh, Trịnh Kim Chi vô cùng vui mừng và ủng hộ Thương Tín trên con đường sắp tới. Cô cũng không quên dặn nam nghệ sĩ đừng nhậu nhiều quá, phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn vì Thương Tín chỉ mới vừa hồi phục.

“Lúc trước anh Thương Tín còn trẻ nhìn anh ấy cao to hơn bây giờ rất nhiều, chẳng qua giờ già rồi nên nhìn mới nhỏ lại như thế này", Trịnh Kim Chi tiếp lời.

Sau đó, Trịnh Kim Chi đã đưa Thương Tín đến tận phòng làm răng. Cô chia sẻ đối với trường hợp của nghệ sĩ Thương Tín, các bác sĩ phải vất vả nhiều vì đây là một ca cực kì khó. Được biết, bác sĩ đảm nhiệm ca răng của Thương Tín là người có 50 năm kinh nghiệm, dù đã nghỉ hưu nhưng vì bệnh nhân là Thương Tín nên ông ấy đã nhận lời quay lại làm.

Nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ với Trịnh Kim Chi về dự định mới trong tương lai - Ảnh: Youtube NV

“Hôm trước mới làm răng nhìn còn khá giả và hơi hô, nhưng hôm nay bớt hô và đẹp hơn rất nhiều rồi. Anh ấy phải chỉnh đi chỉnh lại đến mấy lần mới được như thế này", Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Sau khi điều chỉnh lại răng, diện mạo của nghệ sĩ Thương Tín đã thay đổi khá nhiều. Điều này đã giúp khán giả mà đặc biệt là những người hâm mộ nam nghệ sĩ, yên tâm hơn nhiều về sức khỏe và tương lai của ông.

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