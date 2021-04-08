Danh ca gốc Chăm: Có 4 vợ, 14 con, từng kết hôn với em gái của vợ, khép 'sổ tình' cùng cô hàng xóm kém 20 tuổi

Hậu trường 08/04/2021 09:23

Sau khi người vợ thứ 3 qua đời nghiệt ngã, danh ca Chế Linh từng suy sụp một khoảng thời gian dài vì người đời đồn đoán nguyên nhân là do ông đào hoa nên dồn ép vợ vào đường cùng.

Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ người gốc Chăm - Chế Linh nổi lên với bút danh Tú Nhi và hàng loạt những ca khúc nổi tiếng như: Đêm buồn tỉnh lẻ, Bài ca kỷ niệm, Đếm bước cô đơn...

Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, ông đã theo đuổi dòng nhạc gần gũi với đời sống, hướng đến người nghe nhạc phổ thông. Năm 22 tuổi, Chế Linh ra mắt album đầu tiên mang tên Vùng biển trời và màu áo em.

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 Chế Linh thời trẻ - Ảnh: Internet

Phải nói rằng trong giới bolero thời kỳ đầu, Chế Linh là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất bên cạnh Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Họ từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”. Nhưng chỉ có duy nhất Chế Linh trong "tứ trụ" đó còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Dù tuổi đời đã bước sang thềm 80, thế nhưng các đêm diễn của ông vẫn chưa bao giờ vãn khách.

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 Dù đã 80 tuổi, nhưng những đêm diễn của nam danh ca chưa bao giờ vãn khách - Ảnh: Internet

Danh ca gốc Chăm có 4 người vợ. Ông lên xe hoa lần đầu tiên năm 21 tuổi, tuy nhiên người vợ này chỉ sống với ông vài năm, cả hai có chung 5 đứa con. Về những giai thoại xung quanh chuyện tình cảm của Chế Linh, người ta kể lại rằng thuở ấy, ông có một cô em vợ đang chớm tuổi đôi mươi, luôn sẵn sàng chia sẻ những vui buồn và tâm sự cùng anh rể suốt khoảng thời gian vợ ông “ở cữ”. Khi dư luận còn đang hoang mang, chưa rõ thực hư, thì Chế Linh và cô em vợ đấy đã thành một cặp sau khi danh ca chia tay người vợ đầu.

"Mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và rồi chúng tôi yêu nhau", nam danh ca thẳng thắn chia sẻ.

Vậy rồi, sau 3 năm ngắn ngủi, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng kết thúc chóng vánh nhưng Chế Linh vẫn khẳng định mình quyết định đúng đắn. Vợ thứ 3 của danh ca Chế Linh là người đẹp Thúy Hằng - quê gốc Nam Định. Thúy Hằng lúc bấy giờ mới 17 tuổi đã đem lòng si mê vẻ phong trần lẫn tài nghệ của Chế Linh. 

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 Chế Linh và người vợ thứ 3 - người đẹp Thúy Hằng - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, người đẹp đã an phận làm vợ, làm mẹ để nam danh ca yên tâm phát triển sự nghiệp. Họ có với nhau 2 mặt con. Chẳng bao lâu sau, Thúy Hằng vì hen suyễn mà đã ra đi mãi mãi. Cái chết của cô khiến người ta nghi ngờ Chế Linh vì đào hoa nên đã dồn ép vợ mình vào bước đường cùng. Thời điểm ấy, ông suy sụp tinh thần vô cùng, khoảng cách giữa Chế Linh và gia đình người vợ thứ 3 cũng vì thế mà xa dần.

Một thời gian sau, dư luận lại được dịp “nhận thiệp hồng” của Chế Linh cùng người vợ thứ 4. Đó là cô hàng xóm của nam danh ca, tên Vương Nga và kém ông gần 2 chục tuổi. Đây chính là người phụ nữ bên cạnh ông lâu nhất. Sau đám cưới, cặp đôi đã sang Mỹ, kết tinh tình yêu bằng 3 đứa con và gắn bó cùng nhau đã hơn 40 năm. Bà Vương Nga cũng chấp nhận đứng sau ánh hào quang của ông để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cũng vì thế mỗi khi nhắc về người vợ thứ 4, Chế Linh luôn dùng nhiều lời lẽ ngọt ngào và tự hào.

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 Sau tất cả, ông lại chọn 'chốt sổ' cùng cô hàng xóm Vương Nga xinh đẹp - Ảnh: Internet

"Bản thân tôi là một ca sĩ đã đi hát từ lâu nên tất nhiên có nhiều người hâm mộ vây quanh, đây là điều không thể tránh khỏi. Còn việc vợ tôi có ghen tuông hay không, dĩ nhiên là có chứ. Thứ nhất, vì vợ tôi không phải nghệ sĩ nên có những suy nghĩ khác với người làm nghệ thuật. Thêm nữa đó là biểu hiện của tình yêu mà vợ dành cho chồng. Tuy nhiên, vợ tôi cũng rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng", Chế Linh nói.

Từ khi tìm được bến đỗ hạnh phúc này, người hâm mộ luôn thấy hình bóng của bà Vương Nga xuất hiện trong mỗi chuyến lưu diễn cùng chồng. Dù đã bước qua thời xuân sắc, nhưng cô hàng xóm ngày nào vẫn hút hồn người đối diện bởi gu ăn mặc tinh tế cùng nét đẹp đằm thắm, sang trọng.

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 Bà Vương Nga là bến đỗ hạnh phúc vững bền của ông, luôn bên cạnh Chế Linh trải qua bao thăng trầm hơn 40 năm - Ảnh: Internet

Trải qua 4 đời vợ và lịch sử tình trường như thế, danh ca Chế Linh có 14 người con. Ông vẫn hay đùa rằng mình chẳng thế nhớ nổi số lượng cháu là bao nhiêu. Thế nhưng khi nhắc về những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình, nam danh ca vẫn cảm thấy biết ơn vì họ đã xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của ông.

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