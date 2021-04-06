Lộ danh tính vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường

Xuân Trường và bạn gái lâu năm sẽ tổ chức đám cưới sau khi tuyển Việt Nam thi đấu xong tại vòng loại World Cup 2022 (tháng 6/2021).

Theo một nguồn tin, cầu thủ Lương Xuân Trường chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái lâu năm Ngô Minh Nhuệ Giang. Dự kiến, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra vào tháng 4/2021. Nam cầu thủ sẽ chính thức lên xe hoa với bạn gái sau khi tuyển Việt Nam thi đấu xong tại vòng loại World Cup 2022 (tháng 6/2021).

Lương Xuân Trường và bạn gái Nhuệ Giang - Ảnh: Internet

Được biết, Xuân Trường và Nhuệ Giang từng có khoảng thời gian dài yêu nhau. Cặp đôi khá kín đáo trong mối quan hệ này. Thỉnh thoảng, mặc dù cộng đồng mạng cũng có “soi” được một số chi tiết minh chứng họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch; tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời đồn đoán.

Không những thế, Nhuệ Giang từng có sự cố với người hâm mộ hồi 2018, sau giải U23 châu Á. Khi ấy, Xuân Trường nhận được rất nhiều quà tặng từ người hâm mộ. Nhuệ Giang đã công khai chụp ảnh những món quà ấy, đăng tải lên mạng xã hội với những thông điệp gây tranh cãi, thậm chí là bức xúc từ dư luận. Sự việc khiến Xuân Trường buộc phải lên tiếng để bảo vệ bạn gái. Từ ấy, dường như chuyện tình của họ có chút “tĩnh lặng”. Xuân Trường và bạn gái còn từng có khoảng thời gian bị nghi “đường ai nấy đi”. Thế nhưng sau tất cả, họ đã gửi thiệp hồng đến người hâm mộ bằng một đám cưới sắp diễn ra đây.

Mặc dù khá kín tiếng trong mối quan hệ yêu đương, tuy nhiên nam cầu thủ và bạn gái vẫn không thoát khỏi những thánh 'soi' - Ảnh: Internet

Về phía Nhuệ Giang, cô nàng theo học đại học RMIT, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Được biết, người yêu Xuân Trường lớn hơn nam cầu thủ 2 tuổi.

Xuân Trường đang thi đấu tốt trong màu áo HAGL. Cầu thủ người Tuyên Quang được HLV Kiatisak Senamuang tín nhiệm giao tấm băng đội trưởng. Xuân Trường đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng phố Núi trên phương diện tấn công và phòng ngự. Tiền vệ sinh năm 1995 là một trong những ứng viên cho suất đá tiền vệ trung tâm, sau khi Đỗ Hùng Dũng nghỉ thi đấu 6 tháng để chữa trị chấn thương.

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