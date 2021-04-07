NSND Minh Hằng: Chồng vừa mất chưa được 49 ngày thì lại chịu nỗi đau mất cha

Hậu trường 07/04/2021 09:28

Khi nỗi đau chồng qua đời còn chưa kịp vơi bớt, NSND Minh Hằng lại phải tiếp tục gánh chịu thêm nỗi đau mất cha. Hai sự mất mát quá lớn ập tới khiến nữ nghệ sĩ suy sụp. Trên trang cá nhân, chị đau đớn thốt lên: "Bố ơi... Sao bố lại bỏ con đi vào lúc này cơ chứ!"

Đêm 6/4, NSND Minh Hằng đau xót báo tin cha ruột của chị qua đời. Theo đó, cha của NSND Minh Hằng là Đại tá, bác sỹ Nguyễn Như Ngà - Nguyên Trưởng phòng Quân y - Quân khu Thủ Đô (sinh năm 1927). Theo thông tin từ gia đình, ông đã từ trần vào hồi 19h39 phút, ngày 25 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày 06 tháng 4 năm 2021.

Trước đó, giữa tháng 3/2021, chồng nữ nghệ sĩ cũng vừa qua đời vì bạo bệnh. Ông tên Nguyễn Huy Tuệ, là tiến sỹ toán học.

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 NSND trong lễ tang chồng trước đó - Ảnh: FBNV

Được biết, Minh Hằng từng có một cuộc hôn nhân thời đôi mươi nhưng chẳng may tan vỡ. Phải đến khi đã bước sang U50, chị mới mở lòng với người đàn ông đáng mến. Vậy là chị đã chọn “đi thêm bước nữa” cùng tiến sỹ Nguyễn Huy Tuệ và nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Thế nhưng, hạnh phúc tuổi xế chiều của Minh Hằng chưa kéo dài được bao lâu thì chồng chị đã ra đi mãi mãi. Thời điểm ấy, người hâm mộ không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh đau buồn của nữ nghệ sĩ khi tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

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 Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ không nén nổi xúc động - Ảnh: FBNV

Vậy mà, khi nỗi đau chồng qua đời còn chưa kịp vơi bớt, Minh Hằng lại phải tiếp tục gánh chịu thêm nỗi đau mất cha. Hai sự mất mát quá lớn ập tới khiến NSND Minh Hằng suy sụp. Trên trang cá nhân, chị đau đớn thốt lên: "Bố ơi... Sao bố lại bỏ con đi vào lúc này cơ chứ!".

Trước nỗi mất mát của NSND Minh Hằng, nhiều anh em đồng nghiệp tỏ ra vô cùng thương cảm. Diễn viên Kim Oanh đau lòng bày tỏ: "Ôi trời ơi chị yêu ơi, em thương chị quá. Chị phải giữ sức khoẻ nhé. Em xin chia buồn với chị cùng gia đình", NSƯT Nguyễn Hồng Liên viết: "Sao lại khổ thế này. Mong em vượt qua nỗi đau mất mát này, xin chia buồn cùng em và gia đình".

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 NSND Minh Hằng và người chồng quá cố - Ảnh: Internet

Mới đây, Minh Hằng cũng đã đăng tải trên trang cá nhân thông tin về lễ viếng và lễ táng của người cha quá cố. Theo đó, lễ viếng sẽ tổ chức vào hồi 10h đến 10h30 phút (ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu) tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 tại nhà riêng số 8, ngách 62, ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

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 Minh Hằng đăng tải thông tin lễ viếng và an táng cha mình - Ảnh: FBNV

NSND Minh Hằng được công chúng biết tới qua nhiều vai diễn xuất sắc trên sân khấu kịch và cả trên màn ảnh nhỏ. Chị từng tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng như Cô hầu Nicole, Trưởng giả học làm sang, Điều không thể mất… Không những thế, nữ nghệ sĩ còn nổi trội qua nhiều bộ phim nổi tiếng: Người hùng râu quặp, Ghen, Gió qua miền tối sáng, Người Hà Nội,... và đặc biệt là những vai diễn Táo Giáo dục, Táo Điện lực, Táo Văn hóa Xã hội của seri Táo quân VTV.

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