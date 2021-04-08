Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa bị bắt: Là doanh nhân nổi tiếng giàu có, tặng chồng xe hơi 6 tỷ đồng, không ít lần ‘mạnh tay’ chi nhiều đồ hiệu

Hậu trường 08/04/2021 11:05

Vợ diễn viên Kinh Quốc là nữ đại gia Thu Trà vừa bị bắt vì có liên quan đến đường dây Cho vay nặng lãi và Rửa tiền. Được biết, Thu Trà là vợ hai của nam nghệ sĩ và bà không thích xuất hiện nhiều trước công chúng.

Theo nguồn tin từ CAO, vào tối 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, đều ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - được quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, bà Trà là vợ của nam diễn viên Kinh Quốc.

Theo đó, bà Trà và bà Lan có liên quan đến vụ án Thiện “Soi” (tức Lê Thái Thiện, 55 tuổi, quê Nam Định, trú tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ). Đối tượng này cũng nằm trong đường dây Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.

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 Bà Lâm Thị Thu Trà bị công an bắt giữ vì có liên quan đến vụ án Cho vay nặng lãi và Rửa tiền - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Về thông tin của Thu Trà, bà là một nữ doanh nhân có tiếng ở Vũng Tàu. Bà kết hôn với nam nghệ sĩ Kinh Quốc hồi 2016. Cả hai đều có điểm chung là đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng. Có lẽ vì thế mà họ dễ dàng tìm được sự đồng cảm khi bên cạnh nhau.

Khi chia sẻ về mối quan hệ này, Kinh Quốc thừa nhận vợ mình đã từng “mạnh tay” chi hẳn 6 tỷ đồng để tậu xe hơi tặng chồng. Không những thế, bà cũng rất “thoáng” khi nhiều lần đầu tư cho chồng những món hàng hiệu đắt đỏ.

"Thật ra lúc mới bắt đầu quen biết, vợ tôi mới chỉ ở xuất phát điểm như một con số 0 chứ không phải đại gia như mọi người nghĩ. Sau đó chúng tôi mới kết hợp và vươn lên trong cuộc sống.

Vợ tôi là người làm ăn đơn thuần, không liên quan thậm chí còn rất ghét nghệ thuật. Cô ấy chưa bao giờ xem bộ phim nào tôi đóng và khi nghe tôi thực hiện dự án nào đó cô ấy cũng không thích bởi chỉ muốn tôi tập trung kinh doanh", Kinh Quốc cho biết.

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 Bà Trà là vợ hai của nam diễn viên Kinh Quốc - Ảnh: Internet

Tuy vợ mình là một nữ đại gia có tiếng như thế, nhưng nam diễn viên cũng thừa nhận mình rất sợ áp lực bởi những vấn đề trong cuộc sống. Thế nên, Kinh Quốc luôn muốn chủ động kinh tế cũng như thể hiện vai trò trụ cột trong gia đình. Nam diễn viên cũng chia sẻ thêm vì vợ mình không thích ánh hào quang của giới giải trí nên anh rất ít khi đưa vợ đi dự sự kiện.

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