Hiếm lắm mới thấy Phượng Chanel khoe ảnh con gái chung với Quách Ngọc Ngoan

Hậu trường 08/04/2021 12:00

Bức ảnh Phượng Chanel vừa mới đăng tải đã gây thu hút cộng đồng mạng. Trong ảnh, cô bế một bé gái bụ bẫm, đáng yêu, nhưng vẫn được che mặt “kín như bưng”.

Vào tháng 7/2020, trong buổi gặp gỡ với báo giới, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi.

phuong chanel 4
 Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel công khai hẹn hò hồi 2015, sau khi nam diễn viên ly hôn vợ - Ảnh: Internet

Theo nam diễn viên, em bé có tên là Quách Trương Thanh Nhã, còn tên thân mật thường gọi là Su Mi. Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ dù bé còn nhỏ nhưng rất ngoan, ít quấy khóc. Đặc biệt, Su Mi rất quấn bố, thích được bố Ngoan hát ru cho trước khi đi ngủ. Không khó để cư dân mạng phát hiện ra nam diễn viên là một người cực “nghiện con” lẫn “nghiện vợ”.

phuong chanel 2

phuong chanel 3
 So với bà xã, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên khoe con hơn, nhưng vẫn dùng 'thủ thuật kín như bưng' - Ảnh: FBNV

Theo dõi trang cá nhân của ông bố bỉm sữa này, netizen sẽ thấy dường như Quách Ngọc Ngoan dành cả thanh xuân chỉ để đăng hình Phượng Chanel và bé Su Mi mà thôi. Tuy nhiên trong những tấm ảnh ấy, nam diễn viên đều khéo léo che đi khuôn mặt của con gái cưng.

Về phía Phượng Chanel, cô trái ngược hoàn toàn khi không có bất kì động thái nào về em bé này cả. Cho đến tối 7/4, cư dân mạng lại được phen “dậy sóng” bởi bức ảnh nữ doanh nhân đăng tải. Trong bức ảnh, Phượng Chanel bế một bé gái, cô còn đặt lên má của bé một nụ hôn ngọt ngào.

phuong chanel 1
  Bức ảnh hiếm hoi về con gái cưng được Phượng Chanel đăng tải - Ảnh: Instagram NV 

Tuy nhiên, Phượng Chanel lại khéo léo che đi khuôn mặt bầu bĩnh ấy khiến người xem không thể không “bán tín bán nghi” về danh phận của em bé này. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây chính là hình ảnh Su Mi khi chỉ mới vài tháng tuổi. Bé Su Mi nổi bật với nước da trắng sở hữu từ mẹ Phượng và khuôn miệng xinh xắn y hệt bố Ngoan. Dù sao thì, netizen cũng rất mong có ngày được ngắm vẻ đáng yêu thực sự đằng sau những hình trái tim bé tí mà bố mẹ hay dùng để che mặt em.

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa bị bắt: Là doanh nhân nổi tiếng giàu có, tặng chồng xe hơi 6 tỷ đồng, không ít lần ‘mạnh tay’ chi nhiều đồ hiệu

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa bị bắt: Là doanh nhân nổi tiếng giàu có, tặng chồng xe hơi 6 tỷ đồng, không ít lần ‘mạnh tay’ chi nhiều đồ hiệu

Vợ diễn viên Kinh Quốc là nữ đại gia Thu Trà vừa bị bắt vì có liên quan đến đường dây Cho vay nặng lãi và Rửa tiền. Được biết, Thu Trà là vợ hai của nam nghệ sĩ và bà không thích xuất hiện nhiều trước công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Phượng Chanel Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan con gái Quách Ngọc Ngoan

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 46 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 2 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026