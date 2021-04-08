Hiếm lắm mới thấy Phượng Chanel khoe ảnh con gái chung với Quách Ngọc Ngoan

Bức ảnh Phượng Chanel vừa mới đăng tải đã gây thu hút cộng đồng mạng. Trong ảnh, cô bế một bé gái bụ bẫm, đáng yêu, nhưng vẫn được che mặt “kín như bưng”.

Vào tháng 7/2020, trong buổi gặp gỡ với báo giới, diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã thông báo với mọi người về việc mình và bà xã Phượng Chanel đã chính thức đăng ký kết hôn và có chung với nhau một bé gái 8 tháng tuổi. Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel công khai hẹn hò hồi 2015, sau khi nam diễn viên ly hôn vợ - Ảnh: Internet Theo nam diễn viên, em bé có tên là Quách Trương Thanh Nhã, còn tên thân mật thường gọi là Su Mi. Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ dù bé còn nhỏ nhưng rất ngoan, ít quấy khóc. Đặc biệt, Su Mi rất quấn bố, thích được bố Ngoan hát ru cho trước khi đi ngủ. Không khó để cư dân mạng phát hiện ra nam diễn viên là một người cực “nghiện con” lẫn “nghiện vợ”.

So với bà xã, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên khoe con hơn, nhưng vẫn dùng 'thủ thuật kín như bưng' - Ảnh: FBNV Theo dõi trang cá nhân của ông bố bỉm sữa này, netizen sẽ thấy dường như Quách Ngọc Ngoan dành cả thanh xuân chỉ để đăng hình Phượng Chanel và bé Su Mi mà thôi. Tuy nhiên trong những tấm ảnh ấy, nam diễn viên đều khéo léo che đi khuôn mặt của con gái cưng.

Về phía Phượng Chanel, cô trái ngược hoàn toàn khi không có bất kì động thái nào về em bé này cả. Cho đến tối 7/4, cư dân mạng lại được phen “dậy sóng” bởi bức ảnh nữ doanh nhân đăng tải. Trong bức ảnh, Phượng Chanel bế một bé gái, cô còn đặt lên má của bé một nụ hôn ngọt ngào. Bức ảnh hiếm hoi về con gái cưng được Phượng Chanel đăng tải - Ảnh: Instagram NV Tuy nhiên, Phượng Chanel lại khéo léo che đi khuôn mặt bầu bĩnh ấy khiến người xem không thể không “bán tín bán nghi” về danh phận của em bé này. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây chính là hình ảnh Su Mi khi chỉ mới vài tháng tuổi. Bé Su Mi nổi bật với nước da trắng sở hữu từ mẹ Phượng và khuôn miệng xinh xắn y hệt bố Ngoan. Dù sao thì, netizen cũng rất mong có ngày được ngắm vẻ đáng yêu thực sự đằng sau những hình trái tim bé tí mà bố mẹ hay dùng để che mặt em.

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