Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Tâm sự 19/10/2026 04:21

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con. Là anh ta sống cạn tình cạn nghĩa, chẳng quan tâm máu mủ của mình. Chỉ có bố mẹ chồng cũ thương cháu nên thường qua thăm. Lần nào qua họ cũng dúi tiền vào tay tôi, bảo là tiền của chồng cũ. Nhưng tôi biết thừa anh ta làm gì rộng rãi tới mức đưa tiền cho con mình.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi. Nhưng vì con đã xa bố nhiều năm nên thằng bé cũng chẳng thiết tha nhớ nhung gì bố. Chỉ khi nghe tôi bảo con đi chơi với bố thì thằng bé mới chịu.

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp. Con trai tôi vô tư nói với bố:

“Bố ơi, mình cùng đi đám cưới của mẹ đi”.

Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời - Ảnh 1
Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó - Ảnh minh họa: Internet  

Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó. Anh ta bất ngờ lắm, không tin được vợ cũ tái giá. Tôi cười nói với chồng cũ:

“Tháng sau em lấy chồng, anh rảnh thì đến chung vui cùng chúng em”.

Mặt chồng cũ biến sắc, hồi sau thì bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến tôi thấy buồn cười. Anh ta nói nếu tôi đã lấy chồng mới thì để con anh ta nuôi. Con tôi nghe thế thì khóc nấc: “Con không ở với bố, con chỉ ở với mẹ thôi”.

Thấy con phản ứng gay gắt như thế, chồng cũ đành đi về. Tối hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đầy mùi hối hận của anh ta. Anh ta nói giờ mới thấy mình đánh mất vợ con, muộn màng mất rồi. Tôi chẳng có chút mềm lòng, đây chính là mùi vị cay đắng anh ta phải chịu khi bỏ rơi vợ con.

Vừa biết chồng mắc ung thư, vợ chỉ nói một câu rồi bỏ đi, 2 tháng sau tôi bật khóc khi gặp lại em

Vừa biết chồng mắc ung thư, vợ chỉ nói một câu rồi bỏ đi, 2 tháng sau tôi bật khóc khi gặp lại em

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Tâm sự 20 phút trước
Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Tâm sự 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (19/10/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (19/10/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Tâm sự 46 phút trước
Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Tâm sự 53 phút trước
Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Tâm sự 57 phút trước
Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/10/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (19/10/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chồng cũ mang vàng đến xin quay lại sau 3 năm xa cách, nhìn thấy món đồ trên tay con liền đổi sắc mặt

Chồng cũ mang vàng đến xin quay lại sau 3 năm xa cách, nhìn thấy món đồ trên tay con liền đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời