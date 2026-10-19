Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Tâm sự 19/10/2026 03:46

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ - Ảnh 1
Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh minh họa: Internet 

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.

Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Lúc mọi người biết tôi lấy Vinh, ai nấy đều nghĩ tôi “mèo mù vớ phải cá rán”. Tôi là người phụ nữ bình thường lại lấy được người chồng tài giỏi lương mỗi tháng 80 triệu. Quả thật đây là vận may tình cờ của tôi, trong một lần tôi đi chơi cùng bạn bè thì quen được Vinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Tâm sự 21 phút trước
Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Tâm sự 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (19/10/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (19/10/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Tâm sự 47 phút trước
Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Tâm sự 54 phút trước
Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Tâm sự 58 phút trước
Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Vợ đóng chặt cửa không chịu mở, tôi nóng ruột phá cửa rồi chết điếng tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/10/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (19/10/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chồng cũ mang vàng đến xin quay lại sau 3 năm xa cách, nhìn thấy món đồ trên tay con liền đổi sắc mặt

Chồng cũ mang vàng đến xin quay lại sau 3 năm xa cách, nhìn thấy món đồ trên tay con liền đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Hai 19/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Tử vi tuần mới (19/10 đến 25/10/2026), 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Đang mơ về hôn lễ hạnh phúc, tôi bàng hoàng khi chồng sắp cưới đưa ra quyết định không tưởng

Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Chồng cũ đòi quay lại vì con sau 3 năm ly hôn, nhưng thứ trên tay đứa trẻ khiến anh không dám mở lời

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp vợ ôm ấp người đàn ông khác, nhưng quyết định sau đó mới bất ngờ

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Vợ tái mặt ngã xuống đường sau phiên tòa ly hôn, nghe lý do, tôi không thể để cô ấy ra đi

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Cứ nghĩ chồng về nhà mỗi ngày là muốn hàn gắn, tôi không ngờ mục đích của anh lại khiến mình đau đớn

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời

Nhiều năm bỏ mặc mẹ con tôi, chồng cũ trở về xin hàn gắn, nhìn tay con xong liền chẳng nói nên lời