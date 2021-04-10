‘Mua tất cả vé máy bay có sự xuất hiện của nữ tiếp viên’, tỷ phú Việt Nam ‘chiếm trọn’ trái tim người đẹp kém hơn 19 tuổi

Hậu trường 10/04/2021 06:21

Jonathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) đã bị người đẹp Lê Hồng Thủy Tiên thu hút bởi sự thông minh, sắc sảo, mặc dù cách mình 19 tuổi. Nhưng với ông, điều đó không hề quan trọng.

Nhắc đến Jonathan Hạnh Nguyễn, người ta biết đến ông với vai trò Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) hay "Vua hàng hiệu", tỷ phú của Việt Nam. Góp sức cùng vị doanh nhân tên tuổi trong bao giao dịch lớn, nhỏ và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc cùng ông, chính là người vợ thông minh, tài sắc vẹn toàn - Bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Johnathan Hanh Nguyen va vo Le Hong Thuy Tien
 Bà Lê Hồng Thủy Tiên luôn đồng hành, sát cánh bên chồng - Ảnh: Internet

Bà Lê Hồng Thủy Tiên được biết đến khi còn là nữ diễn viên màn ảnh, nổi tiếng qua bộ phim Vị đắng tình yêu những năm đầu thập niên 90, bà đảm nhận vai nữ chính cùng với nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Johnathan Hanh Nguyen va vo Le Hong Thuy Tien 1
 Lê Hồng Thủy Tiên vào vai nữ chính trong phim Vị đắng tình yêu - Ảnh: Internet
Johnathan Hanh Nguyen va vo Le Hong Thuy Tien 2
Vẻ đẹp thuở còn trẻ của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp - Ảnh: Internet 

Sau này, vì công việc không còn phù hợp nên bà Thủy Tiên đã chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không cho hãng máy bay Vietnam Airlines, nhờ ngoại hình và nhan sắc đạt chuẩn, bà thuận lợi được đón nhận.

Cũng nhờ cơ duyên này, "đưa đẩy" cho doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn gặp được Thủy Tiên trong một chuyến bay công tác, mặc dù là lần đầu nhưng vị tỷ phú quyền lực đã bị thu hút bởi sự thông minh, sắc sảo từ người phụ nữ này, dẫu biết cách mình 19 tuổi. Nhưng điều đó không hề quan trọng đối với ông.

Johnathan Hanh Nguyen va vo Le Hong Thuy Tien 3
 Vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo của bà Thủy Tiên khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn 'mê đắm' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, quá trình "chiếm trọn" trái tim người đẹp lại không hề dễ dàng. Bà Thủy Tiên chia sẻ: "Mẹ đã một mình nuôi dạy tôi và 5 anh chị em. Bà là giáo viên và vô cùng nghiêm khắc. Bà đã dạy chúng tôi rằng làm việc chăm chỉ là chìa khóa để tồn tại". Vậy nên, khi đứng trước một người có cuộc đời, sự nghiệp xuất chúng như tỷ phú tên tuổi kia, bà cũng không mảy may để ý.

Thế nhưng, đàn ông thường có bản tính chinh phục, trước sự kiêu sa của người phụ nữ, họ lại càng muốn có được hơn. Để thực hiện kế hoạch "cưa đổ" người đẹp, tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn đã mua hết vé máy bay của những chuyến bay có sự xuất hiện của nữ tiếp viên Thủy Tiên để có cơ hội gần gũi, được nói chuyện nhiều hơn với bà.

"Để theo đuổi tôi, anh ấy đi mọi chuyến bay có tôi. Nếu bây giờ gom hết những vé máy bay của anh ấy thời đó, chắc được một phòng lớn" – Thủy Tiên chia sẻ.

Người phụ nữ xinh đẹp sau đó đã động lòng và đồng ý làm vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng theo chồng hỗ trợ sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Được biết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao quyền CEO Tập đoàn IPPG cho vợ và mình đảm nhận vai trò Chủ tịch tập đoàn. Là một người phụ nữ thông minh, bà Thủy Tiên nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình, có nhiều đóng góp to lớn cho tập đoàn. Không những thành công trong kinh doanh, tên tuổi của bà còn được biết đến như một nhà hoạt động xã hội tích cực.

Thậm chí, trong sự nghiệp, Johnathan Hạnh Nguyễn còn phải công nhận có nhiều thứ mình không bằng được vợ.

"Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi. Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà" - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương chia sẻ.

Johnathan Hanh Nguyen va vo Le Hong Thuy Tien 4
Hai con Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn của vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh: Internet 

Sau khi kết hôn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên có 2 người con chung là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, hai người được cho là sở hữu nhan sắc "thượng hạng" kế thừa từ cha mẹ và có cuộc sống vô cùng sang chảnh.

Rò rỉ hình ảnh đám hỏi 'kín như bưng' của Xuân Trường và Nhuệ Giang

Rò rỉ hình ảnh đám hỏi 'kín như bưng' của Xuân Trường và Nhuệ Giang

Sáng 9/4, Lương Xuân Trường và bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Hai bên gia đình cũng thuê lực lượng an ninh nhằm đảm bảo riêng tư cho đám hỏi, mọi thứ diễn ra vô cùng kín đáo.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Hồng Thủy Tiên Johnathan Hạnh Nguyễn Vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 19 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026