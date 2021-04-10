‘Mua tất cả vé máy bay có sự xuất hiện của nữ tiếp viên’, tỷ phú Việt Nam ‘chiếm trọn’ trái tim người đẹp kém hơn 19 tuổi

Bà Lê Hồng Thủy Tiên được biết đến khi còn là nữ diễn viên màn ảnh, nổi tiếng qua bộ phim Vị đắng tình yêu những năm đầu thập niên 90, bà đảm nhận vai nữ chính cùng với nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh.

Nhắc đến Jonathan Hạnh Nguyễn , người ta biết đến ông với vai trò Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) hay "Vua hàng hiệu", tỷ phú của Việt Nam. Góp sức cùng vị doanh nhân tên tuổi trong bao giao dịch lớn, nhỏ và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc cùng ông, chính là người vợ thông minh, tài sắc vẹn toàn - Bà Lê Hồng Thủy Tiên .

Cũng nhờ cơ duyên này, "đưa đẩy" cho doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn gặp được Thủy Tiên trong một chuyến bay công tác, mặc dù là lần đầu nhưng vị tỷ phú quyền lực đã bị thu hút bởi sự thông minh, sắc sảo từ người phụ nữ này, dẫu biết cách mình 19 tuổi. Nhưng điều đó không hề quan trọng đối với ông.

Sau này, vì công việc không còn phù hợp nên bà Thủy Tiên đã chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không cho hãng máy bay Vietnam Airlines, nhờ ngoại hình và nhan sắc đạt chuẩn, bà thuận lợi được đón nhận.

Vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo của bà Thủy Tiên khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn 'mê đắm' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, quá trình "chiếm trọn" trái tim người đẹp lại không hề dễ dàng. Bà Thủy Tiên chia sẻ: "Mẹ đã một mình nuôi dạy tôi và 5 anh chị em. Bà là giáo viên và vô cùng nghiêm khắc. Bà đã dạy chúng tôi rằng làm việc chăm chỉ là chìa khóa để tồn tại". Vậy nên, khi đứng trước một người có cuộc đời, sự nghiệp xuất chúng như tỷ phú tên tuổi kia, bà cũng không mảy may để ý.

Thế nhưng, đàn ông thường có bản tính chinh phục, trước sự kiêu sa của người phụ nữ, họ lại càng muốn có được hơn. Để thực hiện kế hoạch "cưa đổ" người đẹp, tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn đã mua hết vé máy bay của những chuyến bay có sự xuất hiện của nữ tiếp viên Thủy Tiên để có cơ hội gần gũi, được nói chuyện nhiều hơn với bà.

"Để theo đuổi tôi, anh ấy đi mọi chuyến bay có tôi. Nếu bây giờ gom hết những vé máy bay của anh ấy thời đó, chắc được một phòng lớn" – Thủy Tiên chia sẻ.

Người phụ nữ xinh đẹp sau đó đã động lòng và đồng ý làm vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng theo chồng hỗ trợ sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Được biết, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã trao quyền CEO Tập đoàn IPPG cho vợ và mình đảm nhận vai trò Chủ tịch tập đoàn. Là một người phụ nữ thông minh, bà Thủy Tiên nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình, có nhiều đóng góp to lớn cho tập đoàn. Không những thành công trong kinh doanh, tên tuổi của bà còn được biết đến như một nhà hoạt động xã hội tích cực.

Thậm chí, trong sự nghiệp, Johnathan Hạnh Nguyễn còn phải công nhận có nhiều thứ mình không bằng được vợ.

"Lúc đầu, tôi chưa tin lắm, vẫn đứng sau, vẫn giám sát, điều hành. Nhưng sau 3 năm tôi đã nhận ra, người phụ nữ năng động hơn chúng tôi. Đàn ông như tôi nhiều khi nóng tính, quyết định có lúc nóng vội chứ đàn bà họ suy nghĩ điềm đạm, ra quyết định cũng rất nhanh chứ không cà rề cà rà" - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương chia sẻ.

Hai con Tiên Nguyễn - Hiếu Nguyễn của vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên có 2 người con chung là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, hai người được cho là sở hữu nhan sắc "thượng hạng" kế thừa từ cha mẹ và có cuộc sống vô cùng sang chảnh.