Hồ Ngọc Hà 'dằn mặt' CĐM bằng bộ ảnh khoe thân hình siêu nóng bỏng sau màn 'phốt' bụng mỡ của mình

Sau 5 tháng sinh con, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, vòng eo lý tưởng và thân hình ngày càng bốc lửa hơn. Thế nên, cô không ngại chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình trên mạng xã hội.

Là một trong những 'tường thành' về thời trang và nhan sắc của Vbiz, giọng ca của Cả bầu trời thương nhớ - Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng về ngoại hình và tài năng của mình. Ngay cả khi mang bầu và sau khi sinh con, nhan sắc và vóc dáng của cô vẫn luôn khiến mọi người phải mê mẩn và ngưỡng mộ.

Trong loạt ảnh được đăng tải trên Instagram gần đây, "bà mẹ bỉm sữa" lại gây sốc với thân hình nóng bỏng khi cô diện nội y. Nữ ca sĩ không những lấy lại dáng vóc nhanh chóng sau khi sinh con mà càng ngày càng bốc lửa, quyến rũ hơn.

Thân hình 3 vòng bốc lửa của 'bà mẹ 3 con' - Ảnh IGNV

Nhiều người trầm trồ trước nỗ lực giữ dáng của cô - Ảnh FBNV

Thân hình chuẩn không cần chỉnh, chân dài miên man của bà xã Kim Lý - Ảnh IGNV

Nhiều người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ cô cũng không tiếc những lời khen có cánh dành cho bà xã kim Lý như: "Xinh đẹp tuyệt vời", "xỉu cái đùng", xịt máu mũi", "hic 3 con"... Và có cư dân mạng tỏ ra trách móc những người từng chê bai thân hình của cô: "Chê chị tao xuề xòa nữa đi mấy đứa".

Người hâm mộ không tiếc lời khen về vóc dáng tuyệt vời của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Sau khoảng thời gian sinh con, nhan sắc của nữ ca sĩ càng ngày càng thăng hạng, khiến nhiều người trầm trồ ngợi khen và khao khát có được một thân hình "đốn tim" như cô. Hồ Ngọc Hà và và Kim Lý được xem là một trong những cặp sao đẹp nhất của Vbiz vì ngoại hình đáng mơ ước và tài năng nổi bật.

Sao Việt 24h: Hội 'gái một con' khoe nhan sắc đỉnh cao, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục ôm ấp 'tình bể bình' Trong khi hội "gái một con" khoe nhan sắc đỉnh cao tại gia, thì hội "hoa hậu" lại thả dáng nóng bỏng bên hồ bơi. Gái độc thân Văn Mai Hương cũng quyết không kém cạnh. Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

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