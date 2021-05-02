Khoe thềm ngực căng tròn, quyến rũ, mẹ 3 con Hà Hồ nhân tiện ‘bóc’ bí quyết trẻ đẹp sau chục năm

Đã là mẹ 3 con nhưng nhan sắc cực phẩm của Hồ Ngọc Hà vẫn khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà đã đăng tải ảnh dạo phố với body cực phẩm. Trong ảnh, cô nàng mặc áo hai dây khéo léo khoe vòng một căng tràn, phối cùng quần jean ngắn phô trọn đôi chân thon dài cùng vòng eo đáng ngưỡng mộ. Đi kèm là giày thể thao đơn giản, phối thêm túi bản to màu đen và đội nón cói. Chứng tỏ mình là một fashionista chính hiệu, chỉ với trang phục đơn giản nhưng lại trông vô cùng khỏe khoắn và cuốn hút. Bức ảnh vừa được chia sẻ đã ngay lập tức thu hút lượng tương tác khủng cùng sự trầm trồ khen ngợi của cộng đồng mạng.

Trang phục đơn giản vẫn toát lên cái chất của một fashionista chính hiệu - Ảnh: FB Dù đã ở ngưỡng gần 40, “nữ hoàng giải trí” vẫn luôn biết cách giữ dáng, lấy lại phong độ cho bản thân một cách nhanh chóng và bất ngờ sau những lần sinh nở. Thông thường những bà mẹ khác sẽ bị xệ vùng ngực sau sinh nở, nhưng với bà xã Kim Lý thì điều đó như không hề xảy ra. Không thể phủ nhận, dù đã 3 con nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn sở hữu thềm ngực đẹp nuột nà. Vòng một tròn trịa căng đầy của bà mẹ 3 con Hà Hồ khiến các bà mẹ khác đều ngưỡng mộ - Ảnh: IG Giọng ca “Cả một trời thương nhớ” chia sẻ trong bài đăng: “Nếu hơn 10 năm trước mình không quyết định tập gym và yoga thì không biết giờ này cơ thể nó ra sao. Rõ ràng là không thể khiến mình “đẹp nhức nách” nhưng sự thật là cái nách và các bộ phận khác nó cũng ít khi đau”.

Bí quyết lưu giữ nét thanh xuân của nữ ca sĩ thì ai ai cũng đã biết, cô nàng là một tín đồ của gym và yoga, dù rảnh rỗi hay bận rộn thì người đẹp vẫn chăm chỉ đến phòng tập. Cô sở hữu thân hình “đẹp từng centimet”, khó có thể tin được đây là vóc dáng của bà mẹ ba con. Tuy diện hở nhưng vẫn không 'đốt mắt' người nhìn bằng những hình ảnh kém duyên - Ảnh: FB Body nuột nà của 'nữ hoàng giải trí' chưa bao giờ khiến fan thất vọng - Ảnh: IG Muốn có body 'đẹp từng centimet' thì phải chăm chỉ luyện tập thể thao như Hà Hồ - Ảnh: FB Được biết, sau sinh hai nhóc tì Lisa - Leon, Hà Hồ không như một số bà mẹ khác vì muốn giữ dáng nên không cho con ti sữa, nữ ca sĩ vẫn bất chấp dù ngoại hình có "xuống cấp" thì cô vẫn muốn dành nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con. Tuy nhiên, "xuống cấp" mà vẫn được như Hồ Ngọc Hà thì chắc hẳn ai cũng muốn "xuống cấp" mà không chút ngần ngại.

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