Ngoài tuổi lục tuần, mẹ Hà Hồ vẫn trẻ trung, sành điệu, chơi 'thể thao mạo hiểm' không thua kém thanh niên

Hậu trường 13/04/2021 05:53

Ở tuổi ngoài 60, mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn trẻ trung, sành điệu, thân hình dẻo dai săn chắc khiến cư dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ.

Mẹ Hồ Ngọc Hà tên là Ngọc Hương, sinh năm 1957 ở Huế. Không giấu kín người thân như nhiều nghệ sĩ khác, Hồ Ngọc Hà thường xuyên cùng mẹ xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Mỗi khi sánh đôi cùng cô con gái nổi tiếng, bà Ngọc Hương thu hút sự chú ý bởi gu ăn mặc thời trang, tính cách thân thiện và vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật. Còn ở đời thường, người phụ nữ 5x cũng được nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc.

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Bà Ngọc Hương thường xuất hiện cùng con gái ở các sự kiện
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Với body gọn gàng, bà thường diện những bộ đồ tôn dáng
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Tuổi ngoài 60 mà vẫn giữ được body gọn gàng
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Mẹ của 'nữ hoàng giải trí' còn tự tin tham gia môn thể thao mạo hiểm không thua kém tầng lớp thanh niên
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Không chỉ có sức khỏe tốt, mẹ vợ Kim Lý còn rất biết cách ăn mặc
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Tuổi 64 nhưng tâm hồn 46
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Không ít người ngưỡng mộ vẻ tươi trẻ hiếm có của bà Ngọc Hương
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Dù đã tuổi 64, bà vẫn sành điệu không kém con gái

Mẹ ruột Hà Hồ từng chia sẻ bí quyết giúp cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng là nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao hàng ngày, đặc biệt là yoga. Không chỉ tập luyện ở nhà, ngay cả khi đi du lịch bà cũng sắp xếp thời gian để luyện cho thân hình luôn dẻo dai, săn chắc.

Giọng ca “Tìm lại giấc mơ” từng tiết lộ, cô noi gương mẹ trong cách gìn giữ sắc vóc. Cô cũng thường cùng mẹ luyện tập yoga, nhưng so về kĩ thuật và sự kiên trì, “nữ hoàng giải trí” vẫn còn thua xa bà Ngọc Hương.

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Bà Ngọc Hương tập yoga mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng...

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...kiên trì theo năm tháng với tình yêu yoga mãnh liệt
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Hơn 10 năm gắn với yoga không nghỉ phép, mẹ Hà Hồ sở hữu sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Bên cạnh yoga, bà Ngọc Hương còn luôn hướng bản thân đến cách sống và suy nghĩ tích cực để vẻ tươi trẻ không chỉ nằm ở thân xác. Mỗi khi con gái và các thành viên trong gia đình gặp chuyện không vui, bà Ngọc Hương cũng luôn là người đưa ra những lời khuyên hữu ích. Những lúc rảnh rỗi, bà không ngại tự tay dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây và chơi với các cháu.

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Thường xuyên trông cháu nên bà ngoại cũng 'bị lây' sự trẻ trung
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Bà Ngọc Hương còn tự tay chăm sóc vườn cây trong nhà
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Bố mẹ Hà Hồ thời trẻ

Mẹ Hồ Ngọc Hà luôn đồng hành cùng con trong suốt những năm thăng trầm trong sự nghiệp, luôn đứng sau cổ vũ và nhiều lần lên tiếng bênh vực con trước những sóng gió. Hiện tại, bà chọn cuộc sống an nhàn, hưởng thụ tuổi già, vui vẻ bên gia đình và con cháu.

*Ảnh: FBNV

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