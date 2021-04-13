Ngoài tuổi lục tuần, mẹ Hà Hồ vẫn trẻ trung, sành điệu, chơi 'thể thao mạo hiểm' không thua kém thanh niên

Mẹ Hồ Ngọc Hà tên là Ngọc Hương, sinh năm 1957 ở Huế. Không giấu kín người thân như nhiều nghệ sĩ khác, Hồ Ngọc Hà thường xuyên cùng mẹ xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Mỗi khi sánh đôi cùng cô con gái nổi tiếng, bà Ngọc Hương thu hút sự chú ý bởi gu ăn mặc thời trang, tính cách thân thiện và vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi thật. Còn ở đời thường, người phụ nữ 5x cũng được nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống khỏe mạnh, sung túc.

Bà Ngọc Hương thường xuất hiện cùng con gái ở các sự kiện

Với body gọn gàng, bà thường diện những bộ đồ tôn dáng

Tuổi ngoài 60 mà vẫn giữ được body gọn gàng

Mẹ của 'nữ hoàng giải trí' còn tự tin tham gia môn thể thao mạo hiểm không thua kém tầng lớp thanh niên

Không chỉ có sức khỏe tốt, mẹ vợ Kim Lý còn rất biết cách ăn mặc

Tuổi 64 nhưng tâm hồn 46

Không ít người ngưỡng mộ vẻ tươi trẻ hiếm có của bà Ngọc Hương

Dù đã tuổi 64, bà vẫn sành điệu không kém con gái

Mẹ ruột Hà Hồ từng chia sẻ bí quyết giúp cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng là nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao hàng ngày, đặc biệt là yoga. Không chỉ tập luyện ở nhà, ngay cả khi đi du lịch bà cũng sắp xếp thời gian để luyện cho thân hình luôn dẻo dai, săn chắc.