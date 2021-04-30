Mới đây, đơn vị sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài đã chính thức có những lời phản hồi đầu tiên về thắc mắc từ khán giả dành cho mùa 7 của gameshow Thách Thức Danh Hài. Chương trình sẽ có khá nhiều sự thay đổi, cụ thể nhất chính là “thay máu” toàn bộ dàn giám khảo và MC. Thông tin này khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ, bắt đầu thi nhau dự đoán nghệ sĩ nào sẽ gia nhập “Bộ tam quyền lực” của Thách Thức Danh Hài mùa 7?

Quay lại những mùa trước đây, dàn giám khảo chủ chốt đều là những nghệ sĩ hài nổi tiếng trong làng giải trí như NS Việt Hương, Trấn Thành và Trường Giang. Bên cạnh đó, người nắm chốt MC cũng phải biết cách dẫn dắt chương trình, “tung hứng” sự hài hước như Đại Nghĩa, Tiến Luật và Ngô Kiến Huy. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ tạo nên đặc sắc cùng sự mới lạ, hãy cùng chờ đợi xem những nghệ sĩ nào sẽ ngồi ghế giám khảo và MC của mùa 7 năm nay?

Gameshow Thách Thức Danh Hài là một chương trình được tổ chức thường niên, vốn là sân chơi dành cho các bạn có năng khiếu hài hước, tuy nhiên chương trình lại bị trì hoãn một mùa vào năm 2020, mãi đến năm nay mới quay trở lại. Chia sẻ nguyên nhân trì hoãn vì tình trạng dịch bệnh, ekip sản xuất nhấn mạnh rằng muốn tạo nhiều thời gian hơn cho những “cây hài” còn lưu lạc ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Có được một quãng thời gian dài chuẩn bị, các thí sinh của Thách Thức Danh Hài mùa 7 chắc chắn sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, mới mẻ hơn bao giờ hết để dành tặng cho khán giả yêu mến chương trình.

Sắp tới, Thách Thức Danh Hài mùa 7 sẽ chính thức casting ở khu vực phía Nam, tại hai thành phố là TP.HCM và Cần Thơ. Cụ thể, tại TP.HCM sẽ chia làm hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 7/5 đến 9/5; đợt 2 từ ngày 21, 22, 23/5 tại phim trường Pixel. Riêng Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 15/5 và 16/5/2021. Chương trình vẫn giữ tiêu chí tuyển chọn thí sinh như các mùa trước – bất cứ ai, không phân biệt ngành nghề, lứa tuổi, địa phương, tầng lớp khác nhau… Chỉ với một phút đứng trên sân khấu cho mỗi vòng thi bằng mọi cách thức như diễn hài, độc thoại, chơi chữ, hát nhép hay thể hiện ngôn ngữ hình thể... làm cho một trong hai vị giám khảo bật cười là được quyền bước tiếp vào vòng trong và giành được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Thách Thức Danh Hài chào đón những thí sinh có niềm đam mê hài kịch, duyên dáng và tự tin.

Sau 6 mùa, Thách Thức Danh Hài vẫn giữ số lượng lên sóng là 14 tập và chiếu trên Kênh HTV7, dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay. Thách Thức Danh Hài hứa hẹn sẽ là một trong những “món ăn tinh thần” hấp dẫn, thú vị cho các gia đình Việt trong thời gian sắp tới.