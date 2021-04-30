Thách Thức Danh Hài mùa 7 xác nhận 'thay máu' từ Ban giám khảo đến MC

Tin tức giải trí 30/04/2021 10:16

Thông tin Thách Thức Danh Hài mùa 7 sắp trở lại đang được lượng khán giả vô cùng đông đảo quan tâm. Mới đây, chương trình này chính thức xác nhận sẽ có nhiều sự thay đổi trong mùa mới.

Thách Thức Danh Hài mùa 7 “thay máu” dàn Ban giám khảo và MC

Mới đây, đơn vị sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài đã chính thức có những lời phản hồi đầu tiên về thắc mắc từ khán giả dành cho mùa 7 của gameshow Thách Thức Danh Hài. Chương trình sẽ có khá nhiều sự thay đổi, cụ thể nhất chính là “thay máu” toàn bộ dàn giám khảo và MC. Thông tin này khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ, bắt đầu thi nhau dự đoán nghệ sĩ nào sẽ gia nhập “Bộ tam quyền lực” của Thách Thức Danh Hài mùa 7?

Quay lại những mùa trước đây, dàn giám khảo chủ chốt đều là những nghệ sĩ hài nổi tiếng trong làng giải trí như NS Việt Hương, Trấn Thành và Trường Giang. Bên cạnh đó, người nắm chốt MC cũng phải biết cách dẫn dắt chương trình, “tung hứng” sự hài hước như Đại Nghĩa, Tiến Luật và Ngô Kiến Huy. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ tạo nên đặc sắc cùng sự mới lạ, hãy cùng chờ đợi xem những nghệ sĩ nào sẽ ngồi ghế giám khảo và MC của mùa 7 năm nay?

thach thuc danh hai
Thách Thức Danh Hài xác nhận 'thay máu' từ giám khảo đến MC

Thách Thức Danh Hài tạm ngưng 1 năm phát sóng do dịch bệnh

Gameshow Thách Thức Danh Hài là một chương trình được tổ chức thường niên, vốn là sân chơi dành cho các bạn có năng khiếu hài hước, tuy nhiên chương trình lại bị trì hoãn một mùa vào năm 2020, mãi đến năm nay mới quay trở lại. Chia sẻ nguyên nhân trì hoãn vì tình trạng dịch bệnh, ekip sản xuất nhấn mạnh rằng muốn tạo nhiều thời gian hơn cho những “cây hài” còn lưu lạc ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn. Có được một quãng thời gian dài chuẩn bị, các thí sinh của Thách Thức Danh Hài mùa 7 chắc chắn sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, mới mẻ hơn bao giờ hết để dành tặng cho khán giả yêu mến chương trình.

Sắp tới, Thách Thức Danh Hài mùa 7 sẽ chính thức casting ở khu vực phía Nam, tại hai thành phố là TP.HCM và Cần Thơ. Cụ thể, tại TP.HCM sẽ chia làm hai đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 7/5 đến 9/5; đợt 2 từ ngày 21, 22, 23/5 tại phim trường Pixel. Riêng Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 15/5 và 16/5/2021. Chương trình vẫn giữ tiêu chí tuyển chọn thí sinh như các mùa trước – bất cứ ai, không phân biệt ngành nghề, lứa tuổi, địa phương, tầng lớp khác nhau… Chỉ với một phút đứng trên sân khấu cho mỗi vòng thi bằng mọi cách thức như diễn hài, độc thoại, chơi chữ, hát nhép hay thể hiện ngôn ngữ hình thể... làm cho một trong hai vị giám khảo bật cười là được quyền bước tiếp vào vòng trong và giành được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Thách Thức Danh Hài chào đón những thí sinh có niềm đam mê hài kịch, duyên dáng và tự tin.

Sau 6 mùa, Thách Thức Danh Hài vẫn giữ số lượng lên sóng là 14 tập và chiếu trên Kênh HTV7, dự kiến lên sóng vào tháng 8 năm nay. Thách Thức Danh Hài hứa hẹn sẽ là một trong những “món ăn tinh thần” hấp dẫn, thú vị cho các gia đình Việt trong thời gian sắp tới.

Thách Thức Danh Hài mùa 7: Nghệ sĩ Trung Dân, Tấn Beo sẽ ngồi 'ghế nóng'?

Thách Thức Danh Hài mùa 7: Nghệ sĩ Trung Dân, Tấn Beo sẽ ngồi 'ghế nóng'?

Mới đây, ekip sản xuất chương trình "Thách Thức Danh Hài" đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị liên quan đến chương trình mùa 7.

Xem thêm
Từ khóa:   Thách thức danh hài show hài diễn viên hài

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 26 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 31 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43