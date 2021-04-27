Ai chịu chi hơn 'đại gia' làng hài Việt Hương: Tặng hẳn 'xế hộp' cho quản lý, nhận xe mà chính chủ 'nhăn như ăn ớt'

Nữ danh hài Việt Hương vừa khoe hình ảnh tặng xe ô tô cho quản lý sau 6 năm làm việc trên trang cá nhân. Cư dân mạng được dịp trầm trồ vì độ chịu chi của nữ danh hài.

Nữ danh hài Việt Hương được khán giả yêu mến vì nét diễn tự nhiên, duyên dáng và vô cùng hài hước. Bên cạnh đó, Việt Hương còn là một người sống tình cảm và yêu thương những người xung quanh.

Việt Hương được đông đảo người hâm mộ biết đến vì lối diễn xuất hài hước và tấm lòng nhân hậu - Ảnh: Internet

Mới đây, danh hài vừa chia sẻ hình ảnh đi mua xe ô tô riêng cho quản lý và gửi lời cảm ơn đến anh vì đã gắn bó suốt 6 năm.

Việt Hương cảm ơn quản lý của mình vì đã luôn lo lắng cho cô - Ảnh chụp màn hình

Cận cảnh 'phần thưởng' mà nữ danh hài tặng cho quản lý - Ảnh: FB

Bài đăng của Việt Hương khiến nhiều người thêm yêu mến cô vì tình cảm mà cô dành cho những người xung quanh.

Nhiều người nhận xét Việt Hương là người luôn quan tâm đến đồng nghiệp, bạn bè - Ảnh chụp màn hình

Cuối bài đăng, nữ danh hài cũng không quên "rao bán" cậu em quản lý. Cô viết: "Còn ế nha cả nhà hốt dùm. Em rất khó chịu, tánh kỹ tính...nên không ai chịu nổi". Thậm chí, cô còn hài hước hứa nếu cưới sẽ đãi 3 ngày.

Chân dung cậu em quản lý 'khó tánh' của Việt Hương, còn ế nên quẹo lựa nha cả nhà - Ảnh: FB

Được biết quản lý của Việt Hương tên là Lâm Phong. Anh đã bên cạnh giúp đỡ, lo lắng và quản lý các công việc của nữ nghệ sĩ được 6 năm.

Khoe ảnh du lịch cùng gia đình, danh hài Việt Hương bất ngờ bị dân mạng bắt lỗi vi phạm luật giao thông Hình ảnh mới nhất của gia đình danh hài Việt Hương trong chuyến du lịch tại Nam Du đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-chiu-chi-hon-dai-gia-lang-hai-viet-huong-tang-han-xe-hop-cho-quan-ly-nhan-xe-ma-chinh-chu-nhan-nhu-an-ot-403344.html