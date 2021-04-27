Ai chịu chi hơn 'đại gia' làng hài Việt Hương: Tặng hẳn 'xế hộp' cho quản lý, nhận xe mà chính chủ 'nhăn như ăn ớt'

Hậu trường 27/04/2021 15:46

Nữ danh hài Việt Hương vừa khoe hình ảnh tặng xe ô tô cho quản lý sau 6 năm làm việc trên trang cá nhân. Cư dân mạng được dịp trầm trồ vì độ chịu chi của nữ danh hài.

Nữ danh hài Việt Hương được khán giả yêu mến vì nét diễn tự nhiên, duyên dáng và vô cùng hài hước. Bên cạnh đó, Việt Hương còn là một người sống tình cảm và yêu thương những người xung quanh. 

Viet Huong 7
Việt Hương được đông đảo người hâm mộ biết đến vì lối diễn xuất hài hước và tấm lòng nhân hậu - Ảnh: Internet

Mới đây, danh hài vừa chia sẻ hình ảnh đi mua xe ô tô riêng cho quản lý và gửi lời cảm ơn đến anh vì đã gắn bó suốt 6 năm. 

Viet Huong 6
Việt Hương cảm ơn quản lý của mình vì đã luôn lo lắng cho cô - Ảnh chụp màn hình

 Viet Huong 5

Viet Huong 4
Cận cảnh 'phần thưởng' mà nữ danh hài tặng cho quản lý - Ảnh: FB

Bài đăng của Việt Hương khiến nhiều người thêm yêu mến cô vì tình cảm mà cô dành cho những người xung quanh. 

Viet Huong 2
Nhiều người nhận xét Việt Hương là người luôn quan tâm đến đồng nghiệp, bạn bè - Ảnh chụp màn hình

Cuối bài đăng, nữ danh hài cũng không quên "rao bán" cậu em quản lý. Cô viết: "Còn ế nha cả nhà hốt dùm. Em rất khó chịu, tánh kỹ tính...nên không ai chịu nổi". Thậm chí, cô còn hài hước hứa nếu cưới sẽ đãi 3 ngày. 

Viet Huong 1
Chân dung cậu em quản lý 'khó tánh' của Việt Hương, còn ế nên quẹo lựa nha cả nhà - Ảnh: FB

Được biết quản lý của Việt Hương tên là Lâm Phong. Anh đã bên cạnh giúp đỡ, lo lắng và quản lý các công việc của nữ nghệ sĩ được 6 năm.

Khoe ảnh du lịch cùng gia đình, danh hài Việt Hương bất ngờ bị dân mạng bắt lỗi vi phạm luật giao thông

Khoe ảnh du lịch cùng gia đình, danh hài Việt Hương bất ngờ bị dân mạng bắt lỗi vi phạm luật giao thông

Hình ảnh mới nhất của gia đình danh hài Việt Hương trong chuyến du lịch tại Nam Du đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương quản lý của Việt Hương tặng ô tô cho quản lý

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 12 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 38 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 42 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36