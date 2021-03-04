Khoe ảnh du lịch cùng gia đình, danh hài Việt Hương bất ngờ bị dân mạng bắt lỗi vi phạm luật giao thông

Hậu trường 04/03/2021 16:29

Hình ảnh mới nhất của gia đình danh hài Việt Hương trong chuyến du lịch tại Nam Du đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Việt Hương hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch cùng chồng và con gái tại Nam Du đến người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ sau 27 năm, ông xã Hoài Phương mới chạy lại xe máy: “Lần đầu tiên sau 27 năm, anh ấy chạy xe gắn máy lại, chở vợ con lên dốc đường núi tui run quá xá. Gia đình nghệ sĩ đi đâu cũng vác đồ nghề theo. Cả nhà vui khỏe mạnh nhé. Đi Nam Du á nha”.

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Bài đăng của Việt Hương - Ảnh: FB

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng khi thu về gần 80 nghìn lượt thích chỉ sau vài tiếng đăng tải. Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ, con gái Việt Hương gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện cùng bố mẹ nổi tiếng. Theo đó, cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của bố.

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Gia đình Việt Hương đang có chuyến du lịch tại Nam Du - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho gia đình Việt Hương: “Gia đình hạnh phúc quá”, “Cố gắng cùng gia đình có nhiều khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc ở Việt Nam nha cô”, “Con gái lớn giống bố, cao gần bằng mẹ, chúc gia đình nhỏ của em hạnh phúc, sức khỏe”, “Bé lớn gần bằng mẹ rồi”, “Anh chị giản dị cưng quá xá”…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại phát hiện ra chi tiết gia đình Việt Hương đã vi phạm luật lệ giao thông. Cụ thể, vợ chồng danh hài không đội mũ bảo hiểm cho con gái và việc “kẹp 3” bằng xe máy cũng khá nguy hiểm.

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Việt Hương bị nhắc nhở vì vi phạm luật lệ giao thông - Ảnh: FB

Khi một tài khoản Facebook để lại bình luận: “Cô Hương sẽ bị công an phạt vì tội chở 3”, Việt Hương hóm hỉnh trả lời: “Con tao nhỏ nha mày, đường nội bộ nha mày”.

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