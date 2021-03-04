Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tình tứ trên thảm đỏ, chàng chẳng ngại ôm eo nàng khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’

Hậu trường 04/03/2021 10:52

Khoảnh khắc mới nhất của cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tại một sự kiện giải trí nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tối qua (3/3), Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu đã sánh bước bên nhau tại một sự kiện giải trí. Ngay lập tức, cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.

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Lệ Quyên quyến rũ tại sự kiện tối qua - Ảnh: FB
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Lâm Bảo Châu tháp tùng người yêu dự sự kiện - Ảnh: Kênh 14

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” diện cả cây hàng hiệu khoe dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu cũng diện đồ cùng tông với bạn gái. Cả hai liên tục phát “cẩu lương” khiến dân tình không khỏi bấn loạn. Thậm chí, nam người mẫu còn tình tứ ôm eo Lệ Quyên ngay trên thảm đỏ.

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Lâm Bảo Châu ôm eo Lệ Quyên cực tình tứ - Ảnh: Internet

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Trong một vài khoảnh khắc hậu trường, Lâm Bảo Châu luôn dành cho bạn gái những cử chỉ ngọt ngào - Ảnh: Internet

Có thể nói, từ sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng cả trong công việc lẫn đời thường. Trên mạng xã hội, “nữ hoàng phòng trà” và bạn trai cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào đến người hâm mộ.

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Cặp đôi chẳng ngại diện đồ đôi khẳng định chủ quyền - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Lệ Quyên đã cùng Lâm Bảo Châu và con trai Kỳ Anh đi du lịch Đà Lạt. Điều này chứng minh mối quan hệ giữa nam người mẫu và con trai riêng của bạn gái khá tốt đẹp.

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Lệ Quyên đưa Lâm Bảo Châu đi du lịch cùng con trai - Ảnh: FB
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Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng check-in trong 1 căn phòng - Ảnh: FB

Trước đó, cả hai còn bị cư dân mạng soi ra chi tiết ở chung nhà vì thường xuyên check-in cùng một địa điểm. Chính điều này đã khiến người hâm mộ mong mỏi cặp đôi sẽ sớm tổ chức đám cưới trong tương lai.

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