Hà Anh thấy xấu hổ thay CĐM, khuyên Nguyễn Ngọc Mạnh: ‘Người ta quý mến tặng quà, tặng tiền, anh cứ nhận’

Hậu trường 03/03/2021 15:36

Bài đăng mới nhất của siêu mẫu Hà Anh về “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được nhiều bình luận khen ngợi và đồng tình từ cư dân mạng.

Sau khi một đoạn clip khác xuất hiện, vụ việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh không hoàn toàn đỡ được bé gái rơi từ tầng 12A xuống lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều sao Việt như ca sĩ Thái Thùy Linh, MC Trấn Thành… đã lên tiếng bênh vực “người hùng” và mới đây nhất là siêu mẫu Hà Anh.

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'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh cho biết: “Anh Mạnh. Khi nghe thông tin em bé bị ngã từ tầng 12 xuống, may mắn được một người đỡ nên không bị thiệt hại tính mạng, tôi chỉ thầm cám ơn sự diệu kỳ mang tên may mắn của ông trời…”.

Theo quan điểm của nàng siêu mẫu, việc anh Mạnh kịp thời trèo lên tấm tôn, giơ hai tay đỡ em bé đã xứng đáng là vị thánh tốt, chẳng cần biết anh có đỡ trúng hay ôm trọn được em bé hay không.

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Hà Anh cảm phục hành động của anh Mạnh - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn thẳng thừng chỉ trích những kẻ phán xét, soi mói hành động nghĩa hiệp này của anh Mạnh và cảm thấy xấu hổ thay họ: “Các người lải nhải bỉ bôi, rúc rích bỡn cợt, chả khác nào lũ hải cẩu rình rập kẻ bị thương để xông vào tấn công ăn thịt! Shame on you! Xấu hổ thay cho các người!”.

Đặc biệt, Hà Anh nhắn nhủ đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh: “Còn anh Mạnh, anh chẳng có gì phải ngại. Người ta quý mến anh, tặng quà, tặng tiền cho anh, anh cứ nhận! Đó là của anh! Những người tốt cần phải cảm thấy mình xứng đáng. Người làm tốt xứng đáng được thưởng”.

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Bài đăng của Hà Anh - Ảnh: FB
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Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng gật gù đồng tình với quan điểm của nàng siêu mẫu: “Đúng rồi em, Mạnh hoàn toàn xứng đáng, em cứ nhận lòng tốt của mọi người dành cho em”, “Quá chuẩn siêu mẫu ơi”, “Bạn đã nói hộ bao người xin cảm ơn”, “Hay quá chị ạ. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ thích bới móc”, “Cảm ơn vì chị đã không im lặng”…

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh Trấn Thành Nguyễn Ngọc Mạnh

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