Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét

Hậu trường 03/03/2021 13:56

Động thái mới nhất của MC Trấn Thành dành cho “siêu nhân” Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được nhiều sự đồng tình và lời khen từ công chúng.

Những ngày qua, câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội đã gây xôn xao mạng xã hội. Ai nấy đều gọi anh bằng những ngôn từ mỹ miều như “người hùng”, “siêu nhân”…

Tuy nhiên, khi một đoạn clip khác xuất hiện, cộng đồng mạng phát hiện ra chỉ một phần cơ thể của bé gái chạm được vào tay anh Mạnh. Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi. Thậm chí, anh Mạnh cũng lên tiếng xin lỗi vì không đỡ được bé hoàn toàn.

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ quan điểm của bản thân về sự việc này. Cụ thể, anh cho biết: “Em không quan tâm là chụp hụt hay không! Ai dám phóng lên cái nóc nhà kịp thời ngay lúc đó nè? Ai đưa cháu nó xuống an toàn nè? Ai không màng đến an nguy của mình để chụp 1 vật từ tầng 12 dưới cái mái tôn mỏng manh đó nè???

Chúng ta hãy khuyến khích những điều tích cực đi. Chứ đã làm việc tốt mà vẫn bị phán xét đủ điều, thử hỏi, ai muốn tốt nữa cơ chứ! Đúng hôn nè?”.

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 2
Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: FB

Đặc biệt, nam danh hài còn chuyển khoản nóng cho “người hùng” 10 triệu đồng như một cách để bày tỏ sự cảm phục sâu sắc đến anh. Trong nội dung chuyển khoản, MC Trấn Thành nhắn nhủ: “Tôi là Trấn Thành, tặng anh Mạnh, anh tuyệt vời lắm”.

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 3
Nam MC chuyển khoản trực tiếp cho anh Mạnh 10 triệu đồng - Ảnh: FB

Ngoài ra, ông xã Hari Won mong mọi người hãy nghĩ đến những điều tích cực và ngừng phán xét những người liên quan trong câu chuyện này: “Chúng ta không nên dày vò bố mẹ cháu nữa. Đâu ai muốn chuyện này xảy ra với con mình. Tinh thần họ đang bị khủng hoảng mà bây giờ gặp ai cũng chỉ trích chắc họ suy sụp mất. Trẻ con nó nhanh lắm, đâu ai ngờ bé nó làm thế đâu. Nên thôi, mọi người hoan hỷ cho họ thảnh thơi hơn đi ạ. Họ cần vững vàng tinh thần lúc này để lo cho cháu nữa. Anh chị ráng vượt qua nhé!”.

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 4
Trấn Thành mong mọi người ngừng phán xét - Ảnh: FB

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 5

Trấn Thành chuyển thẳng 10 triệu đồng cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh, mong CĐM ngừng phán xét - Ảnh 6
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, ai nấy đều đồng tình với quan điểm của nam MC: “Quá tuyệt vời anh Thành ơi”, “Mọi tranh luận đều sẽ khép lại còn yêu thương thì ở lại mãi mãi”, “Tuyệt vời, Trấn Thành nói hay mà nghĩa cử lại đẹp”, “Chuẩn cơm mẹ nấu. Người ta làm việc tốt còn phán xét”…

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Từ khóa:   MC Trấn Thành ông xã Hari Won Nguyễn Ngọc Mạnh

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