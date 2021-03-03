Con gái Thúy Nga càng lớn càng xinh đẹp, loạt khoảnh khắc mới nhất nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ cư dân mạng

Ngày 22/2 vừa qua, con gái Thúy Nga đã cùng bà ngoại sang Mỹ đoàn tụ với mẹ sau một năm xa cách - Ảnh: FB

Trong suốt 1 năm qua, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Thúy Nga không thể ở bên con gái. Cụ thể, nữ danh hài ở Mỹ, còn bé Nguyệt Cát ở Việt Nam. Trên mạng xã hội, Thúy Nga thường xuyên chia sẻ nỗi nhớ con da diết khiến nhiều người xót xa.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, danh hài Thúy Nga hào hứng đăng tải loạt khoảnh khắc xinh đẹp của con gái kèm dòng trạng thái: “Ngày đầu tiên trở lại trường học ở tại Mỹ của con gái. Được gặp gỡ, học chung với các bạn cũ chị vui quá, lên xe đi học về chị kể đủ chuyện về lớp. Mẹ nó thì tranh thủ lấy máy ra, chị hỏi ‘quay nữa hả?’ Con tui nó hiểu tui quá mà”.

Nguyệt Cát ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FB

Cô bé cũng hết sức nhí nhố trước ống kính của mẹ - Ảnh: FB

Con gái Thúy Nga trở lại trường sau quãng thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, bé Nguyệt Cát nay đã cao lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ và ngày càng xinh đẹp. Nhiều người phải trầm trồ và xuýt xoa trước diện mạo hiện tại của cô bé.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho con gái Thúy Nga: “Cát xinh hơn mẹ Nga luôn rồi”, “Nguyệt Cát nay lớn phổng phao ha chi”, “Bé dễ thương quá”, “Cát càng lớn càng xinh”, “Hai mẹ con cưng quá”, “Đồ đồng phục trường Cát đẹp quá, em dễ thương lắm”, “Con gái dễ thương quá chị ơi”, “Cưng bả dễ sợ”…