Bị Thúy Nga chỉ trích không biết giữ chồng, nuôi con, vợ cũ Hoàng Anh có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Động thái mới nhất của vợ cũ Hoàng Anh – Quỳnh Như trên trang Facebook cá nhân được cho là ngầm đáp trả Thúy Nga.
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Hậu ly hôn, Quỳnh Như liên tục tố chồng cũ Hoàng Anh vô trách nhiệm, bội bạc… trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động này của cô đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Vừa qua, Thúy Nga đã thẳng thừng chê bai Facebook Quỳnh Như chẳng khác gì “bãi rác”. Thậm chí, nữ danh hài còn chỉ trích vợ cũ Hoàng Anh “chồng giữ không được, con nuôi không xong”.
Mới đây, Quỳnh Như đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, cô nàng đăng tải khoảnh khắc đưa con gái đi học kèm dòng chia sẻ: “Được dẫn Nu ngày đầu đến trường, cảm giác của Như cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp lắm cả nhà, không biết sao lúc đó nước mắt Như cứ rơi và bắt đầu muốn khóc.
Khóc vì hạnh phúc được có Nu bên cạnh và cảm thấy mình thật may mắn khi có được thiên chức làm mẹ cao quý, được hằng ngày nhìn Nu chơi đùa, nói cười. Mặc dù bây giờ mình làm mẹ đơn thân, nhưng mẹ đã có một tình yêu vĩ đại đó là Nu”.
Qua những khoảnh khắc đăng tải, có thể thấy vợ cũ Hoàng Anh và con gái đang có cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây là cách Quỳnh Như khéo léo đáp trả lại những lời nhận xét của Thúy Nga.
Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên mẹ con Quỳnh Như: “Nu đi học, giỏi và ngoan để mẹ Như yên tâm đi làm kiếm tiền lo cho Nu đầy đủ như bao bạn bè khác. Mẹ Nu cố lên! Nu là tất cả tương lai phía trước”, “Mau lớn có hiếu với mẹ Như nha”, “Cùng là phụ nữ nên chị thương em lắm!”, “Cố gắng lên em nhé, mọi điều tốt sẽ đến với mẹ con em”…