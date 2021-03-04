Bị Thúy Nga chỉ trích không biết giữ chồng, nuôi con, vợ cũ Hoàng Anh có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Hậu trường 04/03/2021 09:44

Động thái mới nhất của vợ cũ Hoàng Anh – Quỳnh Như trên trang Facebook cá nhân được cho là ngầm đáp trả Thúy Nga.

Hậu ly hôn, Quỳnh Như liên tục tố chồng cũ Hoàng Anh vô trách nhiệm, bội bạc… trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động này của cô đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Vừa qua, Thúy Nga đã thẳng thừng chê bai Facebook Quỳnh Như chẳng khác gì “bãi rác”. Thậm chí, nữ danh hài còn chỉ trích vợ cũ Hoàng Anh “chồng giữ không được, con nuôi không xong”.

hoang anh 1
Hoàng Anh và Quỳnh Như chia tay trong ồn ào - Ảnh: FB
hoang anh 2
Bài đăng gây chú ý của Thúy Nga - Ảnh: FB

Mới đây, Quỳnh Như đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, cô nàng đăng tải khoảnh khắc đưa con gái đi học kèm dòng chia sẻ: “Được dẫn Nu ngày đầu đến trường, cảm giác của Như cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp lắm cả nhà, không biết sao lúc đó nước mắt Như cứ rơi và bắt đầu muốn khóc.

Khóc vì hạnh phúc được có Nu bên cạnh và cảm thấy mình thật may mắn khi có được thiên chức làm mẹ cao quý, được hằng ngày nhìn Nu chơi đùa, nói cười. Mặc dù bây giờ mình làm mẹ đơn thân, nhưng mẹ đã có một tình yêu vĩ đại đó là Nu”.

hoang anh 3
Quỳnh Như vui vẻ đưa con gái đến trường - Ảnh: FB
hoang anh 4
Trước đó, Quỳnh Như từng nghẹn ngào cho biết con gái mắc chứng tự kỷ nhẹ - Ảnh: FB

Qua những khoảnh khắc đăng tải, có thể thấy vợ cũ Hoàng Anh và con gái đang có cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây là cách Quỳnh Như khéo léo đáp trả lại những lời nhận xét của Thúy Nga.

hoang anh 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên mẹ con Quỳnh Như: “Nu đi học, giỏi và ngoan để mẹ Như yên tâm đi làm kiếm tiền lo cho Nu đầy đủ như bao bạn bè khác. Mẹ Nu cố lên! Nu là tất cả tương lai phía trước”, “Mau lớn có hiếu với mẹ Như nha”, “Cùng là phụ nữ nên chị thương em lắm!”, “Cố gắng lên em nhé, mọi điều tốt sẽ đến với mẹ con em”…

Cuộc sống của hoa hậu từng gây sốt với khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia giờ ra sao?

Cuộc sống của hoa hậu từng gây sốt với khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia giờ ra sao?

Hoa hậu Phương Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống sang chảnh, giàu có như bà hoàng sau khi lấy chồng đại gia hơn 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga Quỳnh Như vợ cũ Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 30 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026