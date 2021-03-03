Cuộc sống của hoa hậu từng gây sốt với khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia giờ ra sao?

Hoa hậu Phương Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống sang chảnh, giàu có như bà hoàng sau khi lấy chồng đại gia hơn 20 tuổi.
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Phương Lê sinh năm 1979, cô nổi tiếng từ khi đoạt giải “Á hậu Doanh nhân người Việt thế giới” năm 2016. Năm 2017, Phương Lê tiếp tục giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới”.
Đầu năm 2017, Hoa hậu Phương Lê gây xôn xao dư luận khi đăng tải bức ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia lên trang cá nhân. Khoảnh khắc này của nàng hậu nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Thời điểm đó, cô cho biết: “Được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”.
Bẵng đi một thời gian, những thông tin về Phương Lê không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Cho đến mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi khoe được chồng thưởng nóng 6 tỷ vì giảm được 6kg.
Hiện tại, nàng hậu có cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn bên chồng đại gia và 3 con gái. Phương Lê đang là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực từ nhà hàng, khách sạn, bất động sản đến dịch vụ làm đẹp, nha khoa. Bên cạnh đó, cô còn được biết tới là một vlogger về ẩm thực.
Trên mạng xã hội, Phương Lê thường xuyên đăng tải những bức ảnh diện đồ hiệu cao cấp, chứng minh bản thân là “tay chơi” hàng hiệu bậc nhất Vbiz. Theo đó, cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, những chiếc túi hàng hiệu của hàng loạt thương hiệu đắt đỏ trên thế giới.
Không chỉ mê hàng hiệu, Phương Lê còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều thành phố như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc... Hiện tại, Phương Lê đang sống cùng gia đình trong biệt thự rộng 1.200m2 ở quận 2, TP.HCM.
Có thể nói, cuộc sống xa hoa của nàng hậu 7x khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.