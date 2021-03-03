Cuộc sống của hoa hậu từng gây sốt với khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia giờ ra sao?

Hoa hậu Phương Lê khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống sang chảnh, giàu có như bà hoàng sau khi lấy chồng đại gia hơn 20 tuổi.

Phương Lê sinh năm 1979, cô nổi tiếng từ khi đoạt giải “Á hậu Doanh nhân người Việt thế giới” năm 2016. Năm 2017, Phương Lê tiếp tục giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới”. Khoảnh khắc đăng quang 'Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới' của Phương Lê - Ảnh: FB Đầu năm 2017, Hoa hậu Phương Lê gây xôn xao dư luận khi đăng tải bức ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia lên trang cá nhân. Khoảnh khắc này của nàng hậu nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Khoảnh khắc gây xôn xao nhiều năm về trước của Phương Lê - Ảnh: FB Thời điểm đó, cô cho biết: “Được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”. Bẵng đi một thời gian, những thông tin về Phương Lê không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Cho đến mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi khoe được chồng thưởng nóng 6 tỷ vì giảm được 6kg.

Hiện tại, nàng hậu có cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn bên chồng đại gia và 3 con gái. Phương Lê đang là một doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực từ nhà hàng, khách sạn, bất động sản đến dịch vụ làm đẹp, nha khoa. Bên cạnh đó, cô còn được biết tới là một vlogger về ẩm thực. Phương Lê đang là một doanh nhân thành đạt có tiếng tại Sài Gòn - Ảnh: FB Trên mạng xã hội, Phương Lê thường xuyên đăng tải những bức ảnh diện đồ hiệu cao cấp, chứng minh bản thân là “tay chơi” hàng hiệu bậc nhất Vbiz. Theo đó, cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, những chiếc túi hàng hiệu của hàng loạt thương hiệu đắt đỏ trên thế giới. Cô có sở thích sưu tập hàng hiệu - Ảnh: FB Trong đó phải kể đến chiếc birkin giá 2 tỷ của người đẹp - Ảnh: FB Dù đã ngoài 40 nhưng Phương Lê vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FB Nàng hậu cũng sở hữu nhiều siêu xe bạc tỷ - Ảnh: FB Không chỉ mê hàng hiệu, Phương Lê còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều thành phố như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc... Hiện tại, Phương Lê đang sống cùng gia đình trong biệt thự rộng 1.200m2 ở quận 2, TP.HCM. Gia đình hạnh phúc của Phương Lê - Ảnh: FB Có thể nói, cuộc sống xa hoa của nàng hậu 7x khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

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