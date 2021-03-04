Bị xúc phạm, bôi nhọ danh dự, gia đình cố NS Vân Quang Long nhờ pháp luật can thiệp

Trước những tin đồn không hay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, gia đình cố NS Vân Quang Long đã nộp đơn trình báo lên công an.
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Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vì đột quỵ. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi đau xót. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp.
Tuy nhiên, sau sự ra đi của Vân Quang Long, gia đình anh liên tục phải hứng chịu những tin đồn không hay từ cư dân mạng. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip với thông tin mẹ ruột Vân Quang Long nghiện bài bạc, nợ nần. Không chỉ bố mẹ ruột, chị Ái Vân - vợ đầu của Vân Quang Long và 2 người con của nam ca sĩ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin thất thiệt.
Trước những thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, cha ca sĩ Vân Quang Long đã gửi đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý việc các Youtuber đăng tải clip vu khống, xúc phạm gia đình.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ái Vân cho biết công an đã xác định được những đối tượng liên quan: “Công an đã xác định được 6 đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo. Trong thời gian qua, gia đình sốt ruột trông ngóng sự thật được sáng tỏ, nhưng rất trân trọng trước mỗi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật của các anh chị công an và các anh chị phóng viên”.
Dưới bài đăng, cư dân mạng mong những đối tượng xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng, đồng thời gửi lời động viên đến gia đình cố NS Vân Quang Long: “Cố gắng vượt qua sóng gió em nhé!”, “Mong cho pháp luật tiến hành nhanh chóng xử phạt nghiêm các đối tượng này”, “Mong bình yên luôn đến với gia đình mình”, “Cố lên chị ơi”, “Mong mọi việc sớm được giải quyết. Để cho em Hiển sớm an lòng, siêu thoát”…