Bị xúc phạm, bôi nhọ danh dự, gia đình cố NS Vân Quang Long nhờ pháp luật can thiệp

Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vì đột quỵ. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi đau xót. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp.

Ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau sự ra đi của Vân Quang Long, gia đình anh liên tục phải hứng chịu những tin đồn không hay từ cư dân mạng. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip với thông tin mẹ ruột Vân Quang Long nghiện bài bạc, nợ nần. Không chỉ bố mẹ ruột, chị Ái Vân - vợ đầu của Vân Quang Long và 2 người con của nam ca sĩ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin thất thiệt.