Bị xúc phạm, bôi nhọ danh dự, gia đình cố NS Vân Quang Long nhờ pháp luật can thiệp

Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vì đột quỵ. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi đau xót. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp.

Trước những thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, cha ca sĩ Vân Quang Long đã gửi đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý việc các Youtuber đăng tải clip vu khống, xúc phạm gia đình.

Gia đình Vân Quang Long quyết định nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh: Internet

Ái Vân và Vân Quang Long cùng 2 con gái - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ái Vân cho biết công an đã xác định được những đối tượng liên quan: “Công an đã xác định được 6 đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo. Trong thời gian qua, gia đình sốt ruột trông ngóng sự thật được sáng tỏ, nhưng rất trân trọng trước mỗi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật của các anh chị công an và các anh chị phóng viên”.