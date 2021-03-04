Bị xúc phạm, bôi nhọ danh dự, gia đình cố NS Vân Quang Long nhờ pháp luật can thiệp

Hậu trường 04/03/2021 11:57

Trước những tin đồn không hay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, gia đình cố NS Vân Quang Long đã nộp đơn trình báo lên công an.

Cuối tháng 12/2020, ca sĩ Vân Quang Long qua đời ở Mỹ vì đột quỵ. Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi đau xót. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị tại quê nhà Đồng Tháp.

van quang long 1
Ca sĩ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau sự ra đi của Vân Quang Long, gia đình anh liên tục phải hứng chịu những tin đồn không hay từ cư dân mạng. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip với thông tin mẹ ruột Vân Quang Long nghiện bài bạc, nợ nần. Không chỉ bố mẹ ruột, chị Ái Vân - vợ đầu của Vân Quang Long và 2 người con của nam ca sĩ cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin thất thiệt.

Trước những thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, cha ca sĩ Vân Quang Long đã gửi đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý việc các Youtuber đăng tải clip vu khống, xúc phạm gia đình.

van quang long 2
Gia đình Vân Quang Long quyết định nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh: Internet
van quang long 3
Ái Vân và Vân Quang Long cùng 2 con gái - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ái Vân cho biết công an đã xác định được những đối tượng liên quan: “Công an đã xác định được 6 đối tượng đầu tiên để tiến hành các bước tiếp theo. Trong thời gian qua, gia đình sốt ruột trông ngóng sự thật được sáng tỏ, nhưng rất trân trọng trước mỗi bước đi cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật của các anh chị công an và các anh chị phóng viên”.

van quang long 4

Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình Vân Quang Long – Ảnh: FB

van quang long 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng mong những đối tượng xấu sẽ bị trừng phạt thích đáng, đồng thời gửi lời động viên đến gia đình cố NS Vân Quang Long: “Cố gắng vượt qua sóng gió em nhé!”, “Mong cho pháp luật tiến hành nhanh chóng xử phạt nghiêm các đối tượng này”, “Mong bình yên luôn đến với gia đình mình”, “Cố lên chị ơi”, “Mong mọi việc sớm được giải quyết. Để cho em Hiển sớm an lòng, siêu thoát”…

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tình tứ trên thảm đỏ, chàng chẳng ngại ôm eo nàng khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tình tứ trên thảm đỏ, chàng chẳng ngại ôm eo nàng khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’

Khoảnh khắc mới nhất của cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tại một sự kiện giải trí nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Vân Quang Long con gái Vân Quang Long vợ cũ Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 30 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026